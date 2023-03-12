近日大陸國務院總理李克強向十四屆全國人大一次會議進行政府工作報告，其中最新涉台表述仍是呈現簡約風格，從既往強調「對台大政方針」，連續兩年揭櫫「新時代黨解決台灣問題的總體方略」（以下簡稱「總體方略」），展現一個中國、九二共識、一國兩制、反獨促統、融合漸統等政策元素及主軸，經由促進兩岸和平發展邁向和平統一。可以說，在總體方略指導下，「反獨促統」及「融合和統」成為對台政策之「雙主旋律」。

本次政府工作報告涉台表述，不僅體現大陸對台大政方針的堅定性、穩定性、一致性及開創性、可預測性；也彰顯大陸當局盡最大努力，爭取兩岸和平統一的誠意及善意。如同北京大學台灣研究院院長李義虎教授所言，「一國兩制」及「九二共識」，可謂是大陸當局對台政策的重大政治讓步，凸顯對台政策軟硬兼施雙重策略，硬策略集中在「反獨促統」，軟策略顯現在「融合漸統」、「融合和統」。也誠如趙春山教授所言，大陸當局不希望最終以武力解決兩岸統一問題。

關於大陸當局將如何解決兩岸統一問題，報告中提到：一、堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」；二、堅定反獨促統，推動兩岸關系和平發展，推進兩岸和平統一進程；三、兩岸民眾血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策；四、推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創覆興偉業。

此次政府工作報告涉台內容貫穿「和平發展」主線，「總體方略」突出「兩岸關係和平發展」主題。儘管提出「反獨促統」訴求，然聚焦提出兩岸和平發展到兩岸和平統一。其中涉台政策論述部份方向，除依然堅持「一中原則」和「九二共識」外，有些微變動。王崑義教授指出其差異，一、對照去年政府報告，強調「堅決反對台獨分裂行徑」，並無使用「促統」兩字。二、去年政府報告中使用「堅決反對外部勢力干涉」，此次並無再次提及。三、並無提出不放棄武力，更兩度談及和平。

2023年政府報告倡議「堅定反獨促統」，並無使用「堅決反對和遏制」台獨、「高度警惕」用詞，這顯示儘管反獨立場宣示仍具一致性及不變性，但語詞的壓制性程度則有所下降，突出和平發展意義。政府工作報告提出堅持「總體方略」，兩次被國務院總理提到。這顯示中共「中央對台大政方針」不會變，推進兩岸統一的終極目標，大陸當局試圖掌握兩岸關係發展的主動權及話語權，對台政策展現戰略定力及自信，所謂「歷史自信」即「統一自信」。

值得關注是，儘管2022年政府工作報告首次將「堅決反對外部勢力干涉」，放入政府工作報告及二十報告中，展現對台政策堅持原則堅定性，對台政策具有靈活性、可預測性、明晰性及針對性。但2023年政府工作報告中，僅提及「反分裂」而未提出「反干涉」。惟在二十大政治報告中，已明確立下「反分裂、反干涉」對台政策「雙主軸」策略。

同時，政府工作報告強調促進兩岸融合發展及給予台灣民眾享有同等待遇，指出「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，這顯示大陸當局立基於中華民族主義、振興中華文化，透過兩岸融合途徑，試圖最終達成「融合促統」、「融合漸統」及「融合和統」目標。尤其提出「同心共創復興偉業」表述，為經由兩岸關系和平發展、融合發展途徑，完成弘揚中華文化、國家完全統一、中華民族偉大復興之「中國夢」目標。

上述政府工作報告所宣示對台政策內容，勢將產生「磁吸效應」及「寒蟬效應」。「兩岸關係和平發展」為政府工作報告涉台內容的鮮明主題，貫穿大陸對台工作的主線。大陸當局正以所謂「中國式現代化模式」推進民族復興，促進兩岸經濟文化交流合作，增進台灣民眾福祉的制度和政策，未來台灣政府將會越來越感受到「融合促統」壓力，及面對大陸對台政策攻勢，將產生一種「磁吸效應」，不僅消融台灣社會激進台獨的分離主義；也會促使部份台灣民眾對大陸產生「向心力」。

例如《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若幹措施》（簡稱「31條措施」）已發佈實施，大陸制定出台並細化落實一系列政策措施，如「26條措施」、「11條措施」、「農林22條措施」等，給予台灣民眾在大陸學習、生活、就業、創業及投資性便利，完善保障台灣民眾福祉和在大陸享有同等待遇的制度和政策。這顯示大陸政府將對台灣民眾，祭出更多同等待遇措施，形成一種難以抗拒拉力、吸力。

無庸置疑是，本次政府工作報告涉台部份在政策語言表述上較為溫和及和平，對台政策彰顯善意及誠意。然而，政府工作報告未使用較為強烈措辭或沒有出現以往的政策詞句，未必代表政策改變。報告中雖僅倡議「反獨促統」目標，但已有既定統整性論述，加上報告書走上簡約風格，因而未有如先前一樣具有更多較為激烈政策語言，在政策「意思表示」較為溫和。然而，既往大陸政府對台獨立場已經十分清楚，從「絕不允許」、「絕不容忍」到「堅決反對和遏制」台獨，顯示對台獨之處置已從強硬的政治立場與態度，轉化為政治上及軍事上遏制作為。

儘管大陸當局展現更為溫和、緩和對台政策表述，但堅決反對台獨及遏制台獨之意志與決心，則不容懷疑及低估。展望2024年總統大選，各候選人基於選票極大化，在兩岸論述及路線上宜選擇中間路線，方利於台灣安全及利益之維護。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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