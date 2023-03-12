從財經面來觀察這個政治問題。美國的企業利潤率目前已經下降，可由於失業率還不見提高，聯邦只好為了打擊通膨而繼續升息，這會絕對不利於經營與就業。

於此同時股市慘跌，通膨又導致實質工資收入降低，於是信貸還款將會趨於惡化，金融機構經營也就會發生困難。

其次，由於拜登不斷宣告意圖提高稅率，政策環境顯然不利於企業與投資，再加上一般認為他如果連任總統的概率不低，企業基於對中、短期政策的預期心理，必然更加保守經營。誰會敢做大的投資？

美國這一回遭遇到40年來最大的通膨，是拜登的能源政策打擊國內生產油氣所導致的，係屬人為。而在火上澆油的，是他以及央行與財部哼哈二將攜手同遊、錯估形勢，容許他兩年來驚人額度的財政支出和紓困撒幣，造成了疫情後供應鏈失衡與通膨惡性循環。還是人為。

現在矽谷銀行垮掉，起了一個頭。後勢令人憂心，衰退幾乎必然。

經濟一旦徹底搞壞了，經濟決定大選，白宮易主。

這兩年以來，究竟是誰坐鎮白宮？從經濟、財政和文化政策面觀察，其實在是極左的桑德斯參議員，而不是拜登；拜登上任以來執行的是桑德斯政綱。拜登太左，不利經濟。他會不會一覺醒來，決定必須及時從低稅率、傳統能源和供給面等三個方面去根本疏解通膨壓力？不樂觀，因為民主黨左派會大反彈，而且拜登才具遠遠不及柯林頓前總統。

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