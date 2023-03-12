3月1日，尹錫悅總統在3.1節104周年紀念日大會致詞時主動提出，有意改善韓日關係。尹錫悅的提議，立馬受到美日兩國的歡迎與肯定。

尹錫悅強調韓日關係不能綑綁在過去，應該向前看。因此，他提出的方向有二：一是解決韓國大法院判決日本三菱企業等在二戰時強徵韓工賠賞事;二是由韓國全國經濟聯合會和日本經濟團體連合會共同出資成立「韓日青年基金會」。

問題是，原本應由三菱企業和日本製鐵公司賠賞的事，反而由韓國政府自己負責賠賞，因此，不僅韓國方面家屬不接受，並且反對民主黨認為「尹錫悅的臉倒貼在日本人屁股上」，批評是從事曲辱外交。

日方一方面表示肯定尹錫悅，另一方面又卻冷淡。其主要原因是，受到前首相安倍晉三的影響很大。安倍對前總統文在寅單方面廢棄與朴槿惠總統簽署的賠賞慰安婦10億日圓協定及中斷韓日軍事情報交流協定，耿耿於懷，後任首相也跟進，對韓國採取「不信任」，要改善兩國關係就請韓方先提出條件。

此次，尹錫悅先提出解決方案，等於把球丟給日本。尹錫悅本月16、17兩日訪問日本與岸田文雄首相舉行會談，看看日方有多少誠意。韓國希望日本解除對半導體零件出口韓國限制。另外交部個別與家屬面對面舉行協商，說明尹錫悅總統的真意。

尹錫悅的外交努力顯著。12年以來，已敲定4月26日應拜登總統邀請國事訪美。尹錫悅訪日、訪美，其主要目的是洽談美韓日成立類似北約組織的「核計畫集團」（NPG)，以因應北韓日益擴大的核武威脅及半導體方面美國如何採取「優惠」。

為了13日至23日舉行的韓美聯合「Freedom Shield」軍演，美國已派出F-35A戰鬥機等足以先發壓制北韓。問題是，北韓不甘示弱。近日，北韓勞動黨副部長金與正透過《朝鮮中央通訊》談話指出，近來韓美擴大軍事行動，為我們提供對應的條件。明顯指出，北韓也正在準備俟機發射洲際飛彈或第3次核試。

金與正的恐嚇千萬不能當成笑話。注意看看前例就知道了。2020年6月4日，金與正提出不滿南韓政府不阻止「對北空飄傳單」警告後，即於6月16日就炸毀南北聯合辦公大樓。因此，這回北韓會採取怎樣行動報復，頗值得關注。

說實話，尹錫悅比蔡英文老實很多。尹錫悅在當選總統1周年的感言是：「人民與企業仍然無法感觸到政府的各種努力與變化，因此有必要加倍努力落實對人民的承諾」。目前，尹錫悅為國內3大改革：勞動、教育及年金賣力，雖處處受到民主黨的為難，但卻受到人民的掌聲。

奇怪，台灣一到選舉，貪汙腐爛的積弊如蟑螂般從東從西跳出，可見蔡英文的近8年執政黑暗尚未一一浮上檯面。台灣選民不禁要問：為何韓國能換黨換人，台灣不能？（作者係韓國昌信大學榮譽教授)

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