有錢好辦事，錢從那裡來？民間許多慈善基金會，有的一年愛心捐款超過20億元，甚至100億元的。問題是你提出的公益項目，社會是否認同。給你們的捐款，都可靠的運用在孤苦老人身上嗎？

老人院不收費

我們建的「天使居」初期進住的長者，是以健康不佳，無子獨居老人，以及無子獨居失智的長者為主要對象。試想這些長者如果繳了第一年費用，第二年收費時，他們如果哭訴沒有錢了，難道我們可以依合約，將他們趕走嗎？那還叫本著耶穌基督大愛來經營管理的長照機構嗎？

所以我們天使居原則上不收費。經費來源有二：一是有經濟能力的長者，進住時捐了很多款項，一是基金會所獲其他愛心捐款，足夠那些一貧如洗，沒付一毛錢的長者使用。

如何持續靠制度

有人問我：王院長，你在捐款沒問題，你走了怎麼辦？有一年讀者文摘民意調查，我是台灣最受信賴的政治人物第一名。謝謝社會給我信賴，我告訴這些有些擔心的朋友說：我們基金會的營運是靠制度，不是單靠那個人的信譽！這也告訴那些從事慈善工作的基金會，一定要努力建立起自己的品牌及信譽來。

台灣老人不健康的餘命是8.5年，成立天使居來照顧那些無子獨居老人及無子失智老人，使他們在人生最後不健康的8年半餘年裡，能夠在我們天使居的看顧下，安養餘年。然後讓天使居這一制度及善心，可以繼續下去，那真是太好了！太好了！

照目前看來，天使居的規劃頗受人們認同。但後續規劃如何進行，還要從長計議。天使居照顧長者的做法有很多，我們要一步一步的規劃進行。

愛心捐款湧流

照顧進住天使居（我們辦的老人院）的長者，像照顧自己父母一樣，讓他們無子變有子，這是我們天使居寫在牆上的願望。這樣費用必定很大，不收費有可能嗎？答案是：「有」。

我們天使居現在尚未營業，已有千萬元的大額捐款，千萬元捐款已夠第一年所有進住長者全部免費之所需。而且這些愛心捐款，多數捐款人身體健康，並無進住天使居的打算，純粹是為愛心，真是了不起！

那麼第二年以後，若不再有大額捐款怎麼辦呢？請不要擔心，只要用大愛之心經營，台灣是個愛心之島，捐款是會源源不斷進來的，讓我們大家一起努力，一起禱告，上帝一定不會忘記我們的。

老人並非都是窮人

大家一定會問：家財萬貫，很富有的無子獨居多病老人或失智長者，也可免費進住，享受天使居待遇嗎？倘如此，愛心人士大額捐款，將再也見不到了。請問有誰願意捐款去幫助那些家財萬貫的長者免費進住。因此多病或失智的可憐老人，如甚富有，他們必須有一定的愛心捐款，否則是不能進住的。

自己在財力上可以照顧自己的長者，應該自己捐款才能進住。我們估計，將來這樣的老人捐款會有增無減。因為身體陷入困境的長者，有些是很富有的，老人並非都是窮人。只要讓他們充分信賴，天使居是讓他們可以安全舒適老有所終的地方，他們是不會吝嗇將錢捐出來的。

鼓勵安養信託

也有人說，如果他們就只有一點棺材本，如錢都捐了，有一天天使居垮了，倒了，他們的錢都捐了，屆時是不是呼天不應、呼地不靈嗎？一輩子辛苦累積了點錢，最後也變成低收入戶，仰賴政府微薄補助度日嗎？

這樣說不但有道理，而且很有道理，世界上許多企業或組織，看起來萬無一失，最後倒了，留下一群因信任它，而變得一貧如洗的人。因此我們不會建議別人捐出全部財產的。但我們會建議他們去銀行辦「安養信託」。

錢存在信託銀行，錢還是他們的。信託契約中可以說明，信託的錢要怎麼使用。至於怎麼使用，當然是按照當事人，亦即信託人的意思使用。另有信託監察人，負責按信託人的意旨監督使用。當事人可以指定天使居為信託監察人，這樣就萬無一失了。

希望遍地開花

即將完成啟用，位在林口的「鑫淼天使居」是我們基金會所辦的第一所天使居，花費4億元，也只不過能容納失能及失智長者44人，加上日間照顧60人，共104人，規模甚小，辦得再好，受益者也不過104人，而需要的有幾十萬人。因此天使居必須遍地開花。要遍地開花，「無我的愛心是關鍵」。

有人捐錢我們基金會再建天使居，當然好。但每次都想要有多少億元的捐款，並不容易。可我們非常樂見，有人捐款自己成立慈善基金會，或利用自己現有的基金會建天使居。我們願全盤給予協助，可以為你介紹有愛心的建築師、營造商，甚或幫你監督工程，也可以協助營運。凡是需要我們的，我們都樂意效勞。

可辦營利型天使居

「天使居」我們已向政府正式申請取得商標，將來可以提供給愛心人士使用。我們更希望有人辦營利型天使居，收費很貴，目的是賺錢。例如通常老人院每月收費5萬元，這家營利天使居收費20萬元。怎麼這麼貴呀？老闆說我給老人的是五星級的服務，大家聽了他的說明，都認為不貴，月費20萬元值得。風中殘燭的老人並非都是貧窮人。

人人皆有一死，有錢沒錢都一樣。比爾．蓋茲也是會死的，富有的人說，我有這麼多錢，離開世界前，讓我在高檔天使居快樂享受度餘年，有甚麼不好。

用愛心經營

「賺錢不可恥，騙錢才可恥」，你賺錢，我安享餘年，皆大歡喜，就企業來說，這是以銀髮族為對象的生意，是好生意。大家一起用愛心來賺錢，使富有的可憐老人，安享餘年。當很多人以企業精神來經營天使居時，天使居將可遍地開花，台灣老人有福了。

世界各國都有老人問題，當台灣天使居遍地開花時，一定有外國來台取經，屆時我們願坦誠將經驗相告，甚至可以去該國免費指導，倘真如此，天使居將在世界各地開花，老人們有福了！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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