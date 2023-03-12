近日《日本經濟新聞》與《經濟學人》兩大國際媒體先後專文報導對台灣人自我防衛的疑慮，此當可謂日、英聯手散播「疑台論」之舉，但此背後反映歐美及日本輿論對兩岸關係認識不足，視台灣為渠等國家對中博弈的戰略工作，純為現實主義的思考，無關制度選擇及價值呈現。

《日本經濟新聞》以〈「但仍偏好中國大陸」台灣軍隊潛藏的死角〉為題，直指控制在外省人手上的國軍認同錯亂，在「有事」時恐難捍衛台灣。日經的報導在國軍官兵的族群結構上大做文章，污指台灣軍方上至國防部長，下至將校級的隊職官皆為視中國人為親人的「外省人」，並指這樣的軍隊在「有事」時無法與中國大陸作戰。文中更只憑受訪者的片面之詞，以偏蓋全，即指「軍中幹部約九成退役後，會到中國大陸去。提供軍事消息，換取對價報酬，腐敗已常態化。」

違反經驗值的「九成退役軍中幹部會到大陸」說詞經《自由時報》將前後獨立的句子，嫁接一起，不僅無的放矢的稱「高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態」，更語不驚人死不休的下新聞標題，「日經：9成台灣退役軍官提供中國情報，軍中有很多間諜」，一桿子打翻一條船，好似軍中諜影幢幢，台灣已無國防可言。

此外，「日經」在報導中扯到國軍的抗日歷史及保釣運動，質疑與日本保持距離的台灣軍隊還能與日本合作「防衛領土」嗎？「日經」雖在我國政府的抗議下澄清此報導僅是介紹受訪者的見解或意見，而非報社的立場，但此新聞的背後，應是日媒「疑台論」的借題發揮。

無獨有偶，緊接「日經」報導，英國《經濟學人》亦指台灣最大威脅為民眾未準備好對抗中國大陸。《經濟學人》認為，台灣人不凸顯自我認同，否定中國人的身份即無法保全台灣，台灣必須為維持此獨立地位「備戰」而犧牲，但台灣卻還沒準備好要反抗。

在《經濟學人》來看，2024年台灣總統大選，不是中華民國執政權誰屬的政黨競爭，而是「在兩個選項當中抉擇：要為捍衛主權而戰，亦或是為和平而投降」。《經濟學人》妄稱選擇「和平」即意味「投降」，台灣須訣別「和平」，走上「戰爭」。言下之意，民進黨主席賴清德與藍營同調的「和平保台」皆是「投降」，但台海生波難道是北約(NATO)或日本等印太國家所樂見嗎？NATO與美日同盟會相挺台灣人為「決定自己是誰」而戰，並在外交上承認台灣的獨立？

《經濟學人》與「日經」若支持台灣為獨立與中國大陸兵戎相見，應口徑一致要求英、美及日本改變外交上的「一中政策」，並說服各自國家的民意，犧牲在中國大陸的一切經濟利益，做好與擁有核武的中國大陸開戰之準備，而非頤指氣使，製造「疑台」的空氣或杯弓蛇影質疑國軍對憲法的忠誠及國人對和平的想望。（作者為輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系（所）兼任教授、中華民國國際關係學會理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※