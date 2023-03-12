大陸兩會期間，北京對台釋出明確的促和平、促交流訊息，完全沒受到美中緊張對抗的影響，蔡總統同時決定以過境形式會見美國眾議院議長麥卡錫，陸委會並宣布恢復10個兩岸直航點、清明節前小三通復航的消息。兩岸關係在雙方務實的努力下，雖邁出脫離困境的第一步，但對營造綠紅互信，恢復穩定的兩岸關係而言，仍遠遠不足。

對台政策不能躁進

大陸對台政策有其「剛性」的一面，也有其「軟性」的一面，執行層面再「軟」，仍要服從一個中國、反對台獨「硬」的一面。對比去年中共二十大與今年兩會，上述關係格外清晰：二十大上，北京的「解決台灣問題總體方略」旗幟鮮明強調反分裂鬥爭、不放棄武力，但兩會期間，無論是李克強、汪洋的報告，還是王滬寧在「台灣團」的發言，在重申既有政治原則的同時，都突出了「兩岸交流」主題。

換言之，大陸訴諸的兩岸交流、融合發展以及完善在陸台胞權益，是為了反獨促統的政治性目標。不可否認，「先經後政」的邏輯並沒有問題，兩岸透過非政治性交流、合作建立互信，在經濟上相互依賴，逐漸產生共同體意識，最終台灣民眾心甘情願接受統一，是一條最符合中華民族利益的路徑。但執行階層在既有體制以及官場慣性思維下，往往為了追求政治性效果，而忽視了非政治性的過程，最終事倍功半，甚至適得其反。

大陸領導人習近平今年「兩會」在江蘇代表團的一段發言，同樣適用於對過去幾年對台政策的檢討。習近平說，「一定要注意啊，不要有『大幹快上』的衝動，也就是不能不按規律辦事，急功近利、急於出成績。要把這種浮躁心理、急躁心態都壓下來，扎扎實實、踏踏實實地搞現代化建設。」他還表示，「樹立正確的政績觀也就在這裡，功成不必在我，功成必定有我。」

站在北京的角度，既然統一是中華民族復興的必然，那麼不僅台灣必然是民族復興不可或缺的組成部分，台灣人也必然是民族復興的參與者、貢獻者，中國崛起更應讓台灣人以「自家人」的身分而驕傲。兩岸問題解決路徑其實很簡單，就是要讓台灣民眾感受到和大陸是「一家人」。因此，大陸長期反獨促統的對台政策，執行層面不應讓台灣社會產生區別對待的觀感，避免因躁進、偏頗的政績觀，導致表面上取得「鬥爭勝利」的背後，台灣民心卻更加冷淡和疏離。

漸進的對台政績觀

「兩岸一家親」是習近平提出的對台概念，這個概念如果能發展成一套可執行的政治論述，將比過去幾十年來「反獨促統」的對台政策架構更具圓融的智慧。其實，早在民進黨首次執政時期，陳水扁就提出兩岸是兄弟一家人，但他也同時表示「若兵戎相向，自己人也會變成敵人或是陌生人」。柯文哲之所以能開拓穩定的民眾黨支持板塊，也與他認同兩岸一家親，秉持理性務實的兩岸主張有關。

對台政策如何真正落實「兩岸一家人」？光是單向、地方性政策層面的「同等待遇」還遠遠不夠，大陸需要在思維方式上求變。例如，近年來國際社會對台海情勢的關切愈加升高，日益關注台灣的發展與安全，不能簡單視為「外部勢力介入」的政治性論斷，其中一個重要原因是，台灣半導體產業的確領先全球，使得世界主要發達經濟體都依賴於此。從另一個角度看，這難道不是台灣為中華民族的貢獻和財富？如果大陸能換個角度思考，或許很多僵局都可迎刃而解。

積極的訊號是，新任國台辦主任宋濤對兩岸交流溝通採取了「五湖四海」的開放態度，上任至今密集會見台灣各界人士，不僅座談務實坦誠、不做政治文章，而且接觸對象也包括南部、偏綠的基層民意。上述舉動究竟是思維、視野的調整，還是依舊停留在「軟硬兼施」的策略？取決於大陸能否以「兩岸一家人」的態度確立務實、漸進的對台政績觀，讓兩岸民眾在開放交流中自然來往，增進彼此利益聯結與情感聯結，方能創造心靈契合式統一的前景。