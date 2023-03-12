竹聯幫明仁會辦春酒，170名旗袍辣妹排排站還搭配超跑名車，震撼社會。全台警察連日狂掃酒店臨檢，只見波濤洶湧、美腿如林場面。為何檢警年年掃黑卻愈掃愈黑，黑幫新分會堂口不斷冒出，黑道膽敢把警察當成塑膠，其來有自。

黑幫要生存，除了名號要響亮，最重要的是要有金脈。過去傳統經營酒店等八大行業和賭場，早已養不活兄弟，現在幫派企業化經營，加上與地方政治力共榮共生，想要剷除，靠警察臨檢場所只是浪費警力做做樣子罷了。

以竹聯幫明仁會為例，警方去年多次掃蕩查獲明仁會成員涉販毒、網路賭博、暴力討債等，犯案不僅在北台灣，南部也有，其最主要的金脈則是投資詐騙，還把足跡深入到柬埔寨詐騙集團，囂張氣焰早是警方掃黑目標。

為打響名號，明仁會還結合地方勢力積極參與艋舺青山宮遶境活動，表面是和文化總會一起推動廟街文化，實際上卻是展現實力，拚排場也比人氣，特別是當地都更土方帶來龐大利益，幫派藉機插旗壯大。

明仁會高調辦春酒引起政府高層重視，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥都說將強力擴大掃蕩，的確讓部分幫派在警方約制下決定取消春酒，就連餐廳也怕惹事不敢接單，看似風波到此為止，但黑幫真能就此沉潛？

副總統賴清德因為「誠信條款」最近被在野黨挖出落跑黑歷史。賴清德2017年換跑道出任閣揆主持首次治安會報時，就喊出「嚴查嚴辦」黑幫，並對組織犯罪起訴率與定罪率偏低的問題指示政務委員羅秉成協調、法務部盡速修法。5年多過去了，這些人仍在位，卻未見修法，黑幫也更囂張了，賴清德真有看到嗎？