前段時間蔡正元轉載美國媒體人貼文，指白宮內部人士爆料，拜登曾脫口說過有「毀滅台灣計畫」，驚悚程度遠超過新保守主義分子搞出來的烏克蘭災難。誠然，此消息真實程度如何尚待進一步求證，但從台灣藍綠高層皆搶著替白宮「澄清」的反應，已讓我們看見台灣的危機。

此危機便是，當台灣民間開始湧現「疑美論」的當下，真正有機會在台灣執政的兩大黨，卻都基於自己的私利，幫著美國壓制人民的質疑。對民進黨而言，無論蔡英文和賴清德鬥得多兇，都寄望美國翻攪台海情勢，好重炒「抗中保台」戲碼，藉此保住「綠色政權」延續。因此，即便疫情告一段落，兩岸關係有望回暖，但在民進黨選舉的需要下，恐仍會蒙上陰影，甚至再度兵凶戰危。

至於本該帶領民眾質疑美國，反對美台勾結玩危險遊戲的國民黨，卻因黨主席朱立倫「親美反共」的政策主導，竟也落得和民進黨比賽「爭寵」的局面。朱立倫不斷想向外界證明，國民黨比民進黨更能獲得美國信任，為此不惜爭先恐後表忠心，強調拜登所謂「毀滅台灣」一定是謠言，比美國政府都還急著反駁。

當這些有機會上台執政的「政治明星」都忙著討好美國，難怪昔日與我共同創立新黨的王建煊會直言，台灣再這樣緊抱美國大腿，一有意外就會完蛋。事實上，不論拜登是否真說過「毀滅台灣」這幾個字，光以美國近來一系列干預台灣政治的作為，便可知「毀滅台灣」當然已是現在進行式。

首先，早在去年九合一選舉投票前，美國就逼著民進黨冒著丟票的風險，也要延長台灣青年兵役，而這僅僅只是表面的一環。所謂「延長兵役」搭配的是一整套「全民皆兵」的計畫，不僅要加強後備動員，還要修《全民防衛動員準備法》將16歲以上學生列冊，乃至老幼婦孺皆須編入「本土防衛」，亦即台海一旦生變，美國要求台灣打到巷弄戰、街道戰，為此就得抓足夠的炮灰拖延台海戰事。

這種推人民作人肉盾牌的思維，蔡英文在宣布延長兵役的記者會上已展露無遺，那就是仿效烏克蘭建設防衛力量，才能撐夠久等待「國際」救援。這種話的背後潛台詞，就是美國已經認定台灣不可能「決戰境外」，如果真搞到兩岸兵戎相見，解放軍必然在第一時間就突破台灣海防、空防，而台灣要學烏克蘭打到城鎮戰卻根本沒有足夠腹地，最後只是讓戰火殃及平民。

可怕的是，美國不斷利用台灣挑釁中國大陸的紅線，卻根本沒想自己參戰。其所謂「不對稱作戰」，就是不支持台灣購買大型軍機、軍艦或自造潛艇，硬是將美麗寶島搞成布滿地雷的「刺蝟島」，幫他們消耗中國大陸而已。何況對唯利是圖的美國政客而言，所謂「護國神山」的台積電也已淪為「美積電」，台灣成了隨時可犧牲的棋子。

如今美軍欲將彈藥庫設在台灣，更說明美國想法不是在台海開戰時保住台灣，而是想辦法添柴加火，讓兩岸對抗更劇、仇恨更深、傷亡更多。正如民進黨一些軍事專業人士也指出，如果美軍沒有正式參戰，光放彈藥在島內，反而可能使台灣更危險。然而，美國就是要台灣負責做馬前卒，而非拖美軍下水與中國大陸正面衝突，畢竟中美還有許多共同利益牽扯，絕不會走到熱戰那一步。

現在美國依其《國防授權法案》，即將派官員直接到台灣行政、立法機構任職，而台灣也早修法允許美國人當我們的公務員，說白了就是監軍，監督台灣官員必須為美國利益服務。美國在台協會換新主席，也說將加強與台灣潛在的總統候選人的關係，說穿了就是「嚴管台灣」，透過對有意坐上大位者的控制，確保台灣民間的「疑美論」難成氣候。

當前台灣受美國不加掩飾地操控，幾乎已猶如殖民地，無奈幾個檯面上的政治明星又都為了私利迎合美國，配合美國升高台海緊張的操作，台灣人民要自求多福了！

（作者為新黨前主席）