最近AI全球燃燒，讓各領域的「能人」都跳入，前陣子連做廣播、搞投資的作家吳淡如都嗅到風向，發布AI繪圖創作而引發社群爭議。AI從「軟體科技」大量滲透到所有「文化應用」的速度與幅度，超過2億人為此上線，幾乎等同新冠病毒的全球蔓延程度。

最近有兩波「聰明的活人」出現了！首先，單單這1個月已經出現數百個幫你「用AI/學AI」的中介工具，開始以「會員學習、提供算力、跨AI平台」大量收費訂閱先割韭菜。此外，也有人用AI繪圖做出「擬真小姐姐」進入IG社群，每天一顰一笑，美到彷彿「女神橫空出世」，迅速漲粉數十萬，連同科技網紅一起開始具體以流量賺錢。資本市場上認為：誰能「訓練並駕馭AI」即能得天下！看來這已經成為所有領域的必然趨勢。

而這也意味著，各種難以想像的「政治滲透、政治宣傳」，今後使用或仰仗AI智能，進而產生各種文字、聲音、影像的「素材、靈感、創意」已經勢不可擋！乃至重要嚴肅的「政治決策」，包括藉由AI取得政治判斷上的「蒐集、統計、預測」很快就將會是情報掌握例行化的政治運用。

以最近全球AI應用「日以繼夜」蔓延演化的規模與幅度，今年年底各國的「政治選舉」無論在台灣、尤其美國的總統大選，毫無疑問都將可正式見諸「AI跨入政治操作」的痕跡！

事實上，「假新聞、假訊息、假帳號」的海量戰術在政治選舉中被應用並非新鮮事，但前幾年都是極少數駭客能人的秘密作為。眼下所見的AI，已經能以口語溝通且秒速生成各種驚奇、厲害又吸睛的「內容」，儼然已經率先、直接且無情的衝擊「媒體、行銷、社群」等各種需要對話傳播的領域；而這些都是選舉的「空戰」戰場。

不僅具備低成本、高質量的「傳播生成術、社群行銷力」，AI本身具備的海量情報蒐集，恰恰也是所有政治「圖謀、駕馭、控制」的最佳伴侶！當然，政治人物不可能懂、也永遠無法親自駕馭AI，這也是如今所有「AI中介者」必將賺到盆滿缽滿的原因了！政治骯髒的現實是有人要「權」、有人要「名」，有人則靠前面兩種人大賺其「錢」。

唐鳳的「數位發展部」當初並非為了AI成立，但時機確實正巧，今後大舉人力資源配置向「AI『公共行政』應用」轉型，說來合理也並不突兀。也因此，數位部今後若被賦予某些「AI協助打選戰」的政治任務研發，也不會讓人驚訝！至少某些「聰明的活人」會懂得以各種AI研發之名，先從政府預算與各路標案中賺得飽飽飽。

AI正在全球市場上「率先服務」有預算、有資源、有需求的大企業，政府與政治當然也列位在前。中美兩國科技戰爭的核心領域即是高階的「AI晶片」，深深影響所有無人機、飛彈武器、航太發展，以及今後戰爭戰場的即時情資研判。中國今年大舉提高國防預算，也與解放軍內部的AI研發和直接開發下一代半導體晶片有關。

這兩年引發國際動盪的「新冠疫情、俄烏戰爭」尚未告終，AI應用在2023年正式現身，同樣將會帶來何等的「政治、經貿、社會、文化」衝擊？AI正在一步步逼近政治，包括戰爭武器、國安情資，乃至政治選舉也都已經在向AI眨眼且手搖鈔票了，距離「AI滲透選舉」究竟還有多遠？

（作者為資深媒體人）