蔡英文總統傳出3月底至4月初將出訪瓜地馬拉和貝里斯，回程過境美國時會晤美國眾議院議長麥卡錫。於此同時，與中共有邦交的密克羅尼西亞也傳出擬與我國建交，以換取豐厚的金援。看得出蔡英文在卸任前，積極要在外交上「留名」，但這對台灣究竟是利還是弊？

蔡英文總統2016年上任後，一改之前馬英九執政時期「親美友陸」的兩岸及台美外交策略，轉為「聯美制陸」。由於正逢美國與大陸貿易戰，加上美中強權爭霸以及俄烏戰爭爆發，美方防堵大陸軍事擴張，全力與周邊國家結盟，與蔡政府一拍即合。

為了聯美，蔡政府對美方的要求幾乎是有求必應，台美貿易之前最大的難題是萊豬與萊牛開放進口，這種攸關農民權益與民眾健康的重大議題，歷來都是各國與美國政府貿易談判的攻防重點，也都會引來內部強烈抗爭，但蔡政府連談判桌都沒上，就主動幫忙美國化解內部爭議，逕自宣布開放。

蔡英文總統任內，台美往來確實較過去更為頻繁，不僅2020年美國衛生部長阿札爾訪台，成為1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，美國參議員也相繼來台，就連美國眾議院議長裴洛西卸任前都在去年來訪。

這些往來對台灣確實帶來一些實質的好處，2021年5月台灣疫情大爆發時，美國就捐了最迫切需要的疫苗給台灣，不過，根據阿札爾之前的說法，這些疫苗是在優先滿足美國需求後，再以公平方式提供給國際，美方在捐贈時也強調，這批疫苗是台灣與14國及太平洋島嶼一起共享。

台美往來更多的是對美方的利益，包括頻繁宣布對台軍售，還有與台灣共構「民主晶片」供應鏈，以及一批批美國參議員來台推銷的波音飛機等各種商品，除了國防部對部分軍售有意見之外，蔡政府幾乎照單全收。

美方賺足了裡子，蔡政府贏了面子卻付出不少代價，共軍機艦這兩年來頻繁侵擾台灣周邊海空，讓我海空軍疲於奔命；台積電赴美設廠，一併帶進在台灣的先進製程；華航也採購了大量的波音飛機。

這次蔡英文出訪過境美國，可預期除了會晤麥卡錫之外，接待規格也將突破過往，並且為下半年蔡英文更進一步突破美國對台外交限制預作鋪陳，卸任前確實有可能讓台美外交譜上新的一頁。蔡英文任內已斷了8個邦交國，也有可能在卸任前，對外增加一個密克羅尼西亞邦交國。

不過，這些「外交突破」對台灣所能帶來的好處還未可知，傷害卻很明顯，可預期台海「兵凶戰危」情勢會更加劇，兩岸金援外交也將不斷加碼。蔡英文或許真能在外交史上「留名」，卻也將為接任者留下無窮的後患。

（作者為資深媒體人）