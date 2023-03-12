民進黨初選登記將於13日至17日登場，預計在4月12日正式公告提名人選。綠營2024大選定於賴清德一尊的態勢已然清晰。相比民進黨的步伐，國民黨則複雜許多。黨中央雖已加快速度，但懸而未定的人選仍令基層相當不安。

尤其近期多份民調皆顯示，藍營支持度領先者侯友宜與賴清德的差距逐漸縮減。比如在柯文哲參戰的情況下，TVBS、台灣民意基金會分別顯示侯領先賴4%和4.7%，美麗島電子報則是侯落後1.5%。

由此來看，2024戰局，藍綠似乎呈現五五波。不過另一方面，倘若柯文哲不參戰，藍綠對決時，侯友宜其實仍保持相當優勢，TVBS、台灣民意基金會、美麗島電子報分別顯示侯領先賴達12%、14.7%和6.7%。

而造成賴清德能在三腳督對決時大幅拉近差距的關鍵因素有兩項，那就是政黨基本盤與中間年輕選民。

首先，民進黨的基本盤與2018選後不同，其實並未因2022大敗而崩潰。綜合上述三單位的選後的平均數據，相比2018選後平均領先約8%，國民黨2022選後政黨支持率其實還輸給民進黨2%左右，甚至選後至今，民進黨政黨支持率更呈微幅上升的趨勢。這自然導致賴清德在基本盤對決的三腳督選戰裡占據一定優勢。

其次，侯友宜相比賴清德，無論是在藍綠對決或三腳督，都擁有年輕、中間選民的支持。但當柯文哲參選時，侯在年輕、中間選民的優勢就會被磁吸，從大幅變成微幅領先。如此一來，已定於一尊享有基本盤凝聚優勢的賴，自然可以拉近與侯的差距。

整體來說，目前民調趨勢還未出現結構性變化，國民黨確實要戒慎恐懼，但也不必愁雲滿目，待藍營正式提名總統參選人，及藍綠PK對第三勢力的擠壓，屆時總體趨勢才會較為明朗。

當前民進黨的不穩定因素在於同溫層和失去青年世代的認同，雖然綠營基本盤未崩，但賴清德的支持者卻回歸到傳統民進黨基本盤，以60歲以上為主，不若蔡英文當年可以獲得到青年世代的認同。這也是為何賴團隊近期不斷提出青年策略的緣故。

不過年輕人之所以普遍擁有反綠情緒，未必全然是賴的個人因素，更關鍵原因其實還是蔡政府的施政。對只掌控黨機器的賴清德來說，要在此點著力，勢必得面對蔡英文，批評或不批評都是兩面刃。

國民黨未來的不穩定因素，則在於政黨支持率和參選人對泛藍的凝聚度，及關鍵的國際、兩岸因素。一方面要跟賴清德比基本盤凝聚的能力，另一方面也要跟柯文哲爭年輕中間選民認同，如何不顧此失彼，分寸相當難拿捏。

從此來看，相對主角人選範圍較為鎖定，2024這局副手搭檔的重要性，或許將成為歷屆總統大選之最。賴清德需要能爭取年輕中間選民的副手，國民黨無論侯友宜、郭台銘皆能獲得中間年輕選民青睞，因此反倒需要副手鞏固基本盤。

此外，相比兩岸牌，賴清德已「蔡規賴隨」，藍營其實更應主打「國政牌」，讓賴陷入是否承擔蔡施政包袱的戰略困境。（作者為中華青年公共參與協會理事長）