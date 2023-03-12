蔡英文政府日前宣布，即日起恢復大陸10個定期航班航點及13個包機航點的「10+13」方案，方便台灣同胞往返兩岸，強調這是「展現了我方最大善意」。很顯然，此次政策決定可能是要回應中國大陸稍早提出恢復16個直航航點的呼籲，雖然來得稍晚，但能符合在陸台商及其眷屬的需求，確實值得肯定。

不過，重啟直航航班應該是恢復兩岸正常往來、降低台海衝突風險的第一步，更不該僅止於此，畢竟兩岸經貿關係是台灣經濟發展至今仍不可或缺的重要命脈。從數據來看，去年兩岸經貿占比是台灣對外貿易總額的4成，證明蔡政府一再渲染的分散市場風險根本是紙上談兵。倘若我方不加快開放陸客團來台的限令，交通部想達到100萬名陸客來台觀光的目標，到頭來只是天方夜譚的一場夢而已。

中國大陸兩會剛剛落幕，整個政府人事也確認。主管兩岸事務的政協主席不意外地由王滬寧出任，有「三代國師」之稱的他，究竟會提出什麼兩岸新論述以因應台海最新變化，備受各方關注。

當王滬寧接見來訪的國民黨副主席夏立言一行人時，他提到「台獨與台海和平水火不容，與台胞福祉背道而馳」，夏立言則說希望能在「反對台獨基礎上增進互信溝通，造福兩岸民眾，促進台海和平穩定」。

以此觀之，中共對台政策的當務之急，並非急於尋求兩岸統一，而是打擊台獨氣焰，並反擊任何可能支持台獨的外部勢力。因此，國共兩黨何不在共同反對台獨的前提下，攜手促進台海和平發展？

事實上，民進黨對「台獨是促統最快捷徑」心知肚明，所以蔡總統不敢公開支持，只迂迴地主張「中華民國台灣」。欲更上層樓的副總統賴清德忙著擺脫「台獨工作者」刻板印象，所以現在走「尊蔡」路線，只說會遵循其「四個堅持」，連台獨都不敢說出口了。很顯然，為了權勢，民進黨連政治主張都敢拋棄，國民黨更不應畏畏縮縮地，應把推進兩岸和平穩定、共存共榮的溫和聲音說清楚，破除民進黨抹紅污衊的選戰伎倆。

其次，台商過去跟國民黨有非常深厚情誼，已辭世的江丙坤更屢被台商推崇尊敬，曾負責國民黨大陸事務的前副秘書長張榮恭也是台商多方請益的重量級人物。國民黨應趁兩岸航班逐步恢復之際，重啟與台商協會的接觸跟合作，讓兩岸經貿交流跟人員往來成為「推不倒、敲不破」的堅實護欄，不僅成為化解彼此誤解的幫手，更能牽制台灣激進獨派的不理性聲音。

身為在大陸經商多年的台商，本人有諸多感觸與遺憾。過去兩岸密不可分的經貿往來，爾今竟成了過街老鼠，甚至成為民進黨污衊批判的對象，實令人不勝唏噓。台商當然支持政府拓展國際空間，與各國平等往來，但仍希望執政的民進黨能以民眾為念，除了發展外交關係，還是該想想如何打破兩岸僵局，促進雙方互信，而不是為了黨派私利就自甘墮落，淪為美國圍堵中國大陸的棋子，進而失去化解兩岸敵意的機會。

今年3月12日正值國父孫中山先生逝世98週年紀念日，兩岸主政者應認真追隨國父當年為革命辛勤奔走及為國家犧牲奮鬥的無私精神，拋開個人政治恩怨，以民族大義及人民福祉為依歸，盡快開放兩岸人民往來，導正政治歧見帶來的仇恨與敵意，讓基層民意成為帶領促進兩岸互信的堅實根基，才能讓台海轉變成永久的和平之海。

開放既然是兩岸官方的既定政策，現在何不打鐵趁熱，順勢恢復往常的交流合作，取代人民早已厭惡的對抗與互嗆，否則有愧於人民之付託。（作者為大陸台商）

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