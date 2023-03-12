「中華民國的空軍，絕對不會讓別人在我們的領空耀武揚威！」這斗大的標題在2020年9月22日出現在我們國家元首亦是三軍統帥蔡英文總統的網路社群媒體，文中提及因為共機的頻繁侵擾，為給戍守前線的官兵弟兄加油打氣，還親自慰勉駐守海峽第一線的陸海空三軍同袍，表達肯定及感謝之意。

記得這一連串的行程，特別在視導駐防在澎湖的空軍天駒部隊時強調，該部隊是一個猶如便利店，24小時全年無休的戰備單位，一旦有突發狀況產生，在接獲任務命後，就必須立刻緊急升空。飛行員及技勤同仁每天皆須承受如此高壓力的戰備狀態。

外（離）島的國軍部隊日常任務就是這麼的吃重，自上個月馬祖東引駐軍舉槍自戕後，金門又發生士兵疑爲躲債不假離營，甚至被形容成「叛逃」，金門、馬祖接二連三出事，部隊士氣一落千丈，國防部長邱國正頻繁道歉。部隊只要犯錯，都是動搖國本的大過，本該最穩定的群體，卻成了最大的隱憂。

台灣一直視大陸為最大假想敵，現況前線已脫線，只能省思珍惜多年累積下來的和平共處氛圍，短兵相接、兵戎相見如若發生，就是斷垣殘壁、烽火連天的生靈塗炭。

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