此次大陸「兩會」依然延續去年中共20大的特色，安全議題儼然成為會議主調。兩會期間，國際媒體除了關注大陸經濟發展、軍費支出外，更多的是熱議大陸關於俄烏戰事、美中對抗和台灣問題的政策談話。在北京今年以來接連發表文件反擊美國圍堵中國後，7日再一次透過外交部長秦剛不改「戰狼風格」的記者會，一次性推銷中國全球安全倡議概念，向國際強力反擊美式的「中國威脅論」。

2014年4月大陸最高領導人習近平在國安委會上首次提出「總體國家安全觀」，5月在亞信上海峰會提出亞洲新安全觀、亞太命運共同體、新型大國關系、正確義利觀和「一帶一路」等一系列中國理念和中國倡議；11月在APEC領導人峰會提出「亞太夢想」新理念，逐步揭開中國建立內外安全治理觀的序幕。去年4月，習近平在博鰲亞洲論壇年會演講正式發表「全球安全倡議」，提出「四個共同」和「六大堅持」後，「六大堅持」成為中國全球安全倡議的核心。

摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗，堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，反對濫用單邊制裁和長臂管轄；重視各國合理的安全關切，及安全不可分割原則等，是北京建立中國式全球安全觀的核心原則，並輔以《全球發展倡議》、《全球數據安全倡議》、《科學家生物安全行為準則天津指南》等反擊美國等西方國家搞圍堵中國小圈、反全球化、抹黑中國侵犯國際網路安全、是新冠病毒起源等指控。

從去年20大到今年兩會，「全球安全倡議」成為反擊以美國為首的西方國家近年鋪天蓋地狂轟「中國威脅」的強力依托。

中國提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點倡議，雖沒能促成俄烏談判終止戰事，但在20大後，中國接連舉辦中阿峰會、中海峰會，積極斡旋海灣阿拉伯國家間的合作，10日成功促成斷交7年的沙烏地阿拉伯與伊朗復交，這讓素來貶低中國全球安全倡議的西方國家十分難堪，北京正向全球推銷中國是「善意、可靠斡旋者」的形象。中國在上合組織、金磚五國、中國+中亞五國、中非、中東安全論壇等國際安全領域重量級的角色也正日益浮現，美式「中國威脅論」正遭中方強力的反擊。

秦剛在兩會記者會上刻意舉中國憲法，反擊美國鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」是干涉他國內政，並再度擇要論述《美國的霸權霸道霸淩及其危害》中的五大罪狀。

當下，美方執意反中，在國際間恐怕討不到便宜，也徒增台海危機，不如呼應中方堅持和平方式解決分歧和爭端的主張，促成兩岸恢復協商對話。

（作者為資深媒體人）