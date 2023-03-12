2022年9月氣象局明確指出，台灣已經創下最新氣象紀錄，連續3年1～8月沒有任何一個颱風侵襲台灣，此外2022年夏天整體颱風數量也顯著低於歷年平均值，台灣看似風調雨順國泰民安，卻隱含2023年全台終將會陷入大缺水之重大危機，當時許多專家學者就警告蔡政府，需要注意台灣大乾旱問題，誰知道蔡政府卻只會雙手一攤，碰到缺水就只會開始辦法會，祈求上天普降甘霖，將水資源分配的重責大任甩鍋給眾神扛。

台灣政府的用水思維還停留在舊時代當中，每次都只會思考要蓋更多更多的水庫來面對台灣的缺水問題，每年都在賭颱風來了就可以把台灣的水庫裝滿，但這幾年沒任何一個颱風來襲，全民就要面對艱困的缺水危機，但蔡政府還是學不乖，還是沒有擬定良好的水資源應用政策。

台灣會缺水的主因之一是全台漏水率高的嚇人，2022年全台漏水率平均為13.1％ ，全年漏水量累積竟然高達4億1518.75萬噸，這就相當於27座阿公店水庫之蓄水量，平均起來就讓台灣每日減少了113.75萬噸的供水量，高漏水率嚴重危害到民生用水的庫存量，故蔡政府應嚴肅面對整體漏水率之相關問題。

其次蔡政府對於農業用水也沒任何規劃，前內政部長李鴻源就直指蔡政府農業用水政策不及格，時到今日許多農田灌溉渠道還是從清朝使用到現在，滲漏問題嚴重，假若一滴水從水庫出發，蒸發就損失四分之一，漏水又損失二分之一，到了農地就只剩四分之一。

全台高得嚇人的漏水率和農業用水灌溉渠道問題，其實都是陳年舊案，蔡政府都知道，但就是不改善，畢竟改善漏水和灌溉渠道要花大錢，而且又沒有選票，所以蔡政府早就知道這些問題，但蔡政府就是不處理。

面對艱困的缺水危機，台灣沒有樂觀的權力，還記得2020全民缺口罩，2021全民缺疫苗，2022全民缺快篩，到了2023，蔡政府加碼大贈送，讓全台缺水又缺蛋，還請民進黨政府少在那邊噴口水，一心只想著拚總統選舉，速速回魂思考台灣用水與國土規劃才是當務之急！（作者為民眾黨中央委員）

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