《金融時報》日前報導，蔡英文總統將於本月底出訪瓜地馬拉及貝里斯，屆時將過境美國紐約，在智庫「哈德遜研究所」發表演說。回程過境洛杉磯，並會見美國眾議院議長麥卡錫。

總統出訪是以邦交國為目的地，過境美國是不得已的安排。然而國人卻將重點置於過境美國，把出訪邦交國當成陪襯。完全是本末倒置。

堂堂中華民國總統，到了美國卻被當成平民，完全違反蔡總統所說「對等、尊嚴」的原則。民進黨政府宣稱台美關係堅若磐石，但無邦交就是無邦交，無論如何也無法突破無邦交的侷限。既然如此就應該保持低調。如果高調宣揚，總統也甘之如飴，不啻是自貶身價，自取其辱。

蔣經國總統任內美國與我斷交，從此拒絕前往美國。展現堅定的骨氣。這才是國家元首應有的氣度。

蔡總統是國家元首，麥卡錫只是美國最高民意代表。兩人位階並不對等。麥卡錫對於美國外交政策只有發言權，卻無決策權。蔡總統與麥卡錫在加州會談，除了凸顯我國外交困境，又能給台灣帶來什麼實質利益呢？

國內輿論炒作總統過境美國，稱作「過境外交」，可說是一種病態，也凸顯台灣人民巴結美國的悲哀。

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