剛落幕的大陸人大、政協兩會，聚焦在高層人事換屆與經濟建設，並未對政治問題，尤其兩岸政治過度著墨，對台政策呈現務實、緩和的基調。可以看出，國際輿論愈是關切台海何時「開戰」，北京就愈釋出兩岸和平交流的訊號，這是成熟理性的做法。

新人事閩南背景多

令人眼前一亮的是，延續中共二十大常委會「知台」色彩濃厚的新人事，新出爐的李強內閣「台灣經驗」色彩鮮明，兩位前國台辦副主任升任部長級閣員，是大陸建政以來參與兩岸交流最深的內閣班子。不僅如此，「閩南背景」財經閣員眾多，相信會給兩岸關係，尤其經貿關係帶來新的變化。

去年二十大後升任政治局委員的新任副總理何立峰，將成為李強內閣的財經事務總管，他在福建出生成長，廈門大學畢業後在泉州、廈門、福州工作25年。發改委新主任鄭柵潔、退役軍人事務部長裴金佳，都是閩南人、從福建基層官場起步，曾任國台辦副主任，續任的財政部長劉昆自幼在閩南長大、廈門大學畢業。

儘管北京對台決策權掌握在黨務而非政務系統，但政務部門的執行仍然重要，李強新內閣的「閩台經驗」，應可以為兩岸關係帶來新的想像和期待：首先，福建人對台灣有天生的親切感，思維方式與台灣人相近；其次，福建官員與台灣政商人士打交道頻繁，他們處理涉台政策會更容易「上手」，更能體會兩岸交流的重要性。

事實上，這次兩會從北京各個層級、各個管道傳出的涉台訊息看，習第三任期對台工作重點，是務實層面的兩岸經貿交流、人員往來。除了習近平在閉幕演說上重申「積極促進兩岸關係和平發展」，王滬寧在「台灣代表團」表示要堅定不移促進兩岸交流合作、融合發展以外，新當選總理的李強，在記者會上也大吹和風，表態將繼續推動兩岸經濟文化交流合作。

相較於上述宏觀論述，最值得留意的是，大陸商務部長王文濤在此次兩會上與台灣代表團座談時表示，大陸將深化兩岸貿易、產業合作，助力台胞、台企更好融入大陸新發展格局，在陸台企可享受《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）優惠，獲得更廣闊市場，促進兩岸經貿健康發展。換言之，北京對現階段兩岸關係，是有明確、具體的政策議程，那就是「拚經濟」優先。

促進經濟雙向融合

「拚經濟」意味著民生福祉優先、政治分歧擱置，這就可以解釋，為何陸方近期重啟兩岸協議溝通機制、密集會見台灣各界基層參訪團、並對民進黨政府鬆綁兩岸直航表示肯定的一系列新動作。雖然是經貿優先，但「拚經濟」的對台政策反而具有更濃厚的政治意涵，那就是大陸不想兩岸緊張、更不想打仗，直接回應了國際輿論對台海爆發軍事衝突的擔憂，也意在對外表明：挑起台海動盪的不是陸方。

台灣社會應該樂見大陸將對台政策重點，回歸到經貿合作層面。中共常說「經濟基礎決定上層建築」，如果回顧2008至2016年的兩岸和平發展時期，2015年之所以能實現馬習會的「上層建築」，正是因為有ECFA與兩岸經貿大交流的「基礎」。遺憾的是，由於2014年太陽花擱置服貿、貨貿協議生效，過去10年兩岸經貿關係雖有進展，但相當不平衡，再加上美中貿易、科技、金融鬥爭激烈，兩岸「經濟基礎」進入多事之秋。

李強在記者會上說，希望台商「願意來、融得進」。未來閩台經驗豐富的大陸內閣還應思考：如何促進兩岸經濟雙向融合，讓台灣民眾、企業更緊密地融入兩岸經濟圈。一方面，大陸商務部長提及的RCEP是一計良策，另方面，民進黨也應以「解鈴還須繫鈴人」為念，將擱置9年的《服貿協議》生效，這是和平保台的關鍵。若台灣重啟《兩岸服貿協議》，大陸容許台灣以世貿或APEC模式加入RCEP，相信兩岸經濟融合可以展開新局。