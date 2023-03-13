民進黨2024總統初選，賴清德已派人領表，宣告大選開跑。反觀泛藍陣營，最強母雞侯友宜像八哥鳥，竟日「侯侯做代誌」，低民意的國民黨主席朱立倫不願親口說死不參選，反倒是前監察院長王建煊與親民黨主席宋楚瑜，兩位年逾八旬的大老公開叫陣，即使過不了參選連署門檻，坦蕩態度也比朱、侯二人可愛多了。

賴清德最近動作頻頻，除了勤走地方，更透過幕僚及媒體放話，有意將蔡總統提出的「四個堅持」納入黨綱，以化解「疑美論」風波，並避免「疑賴論」發酵。賴並廣邀偏藍學者共商國事，再高舉「和平保台」旗幟，進一步淡化「務實台獨工作者」的色彩，一切都是為贏得大選作鋪陳。

賴清德接任民進黨主席後，兩岸路線有意「蔡規賴隨」，基本教義派唯恐台獨夢碎，雖極力反彈甚至嗆聲，但怒吼歸怒吼，泛綠陣營已逐漸歸隊，靠攏賴團隊，賴的大選陣仗正式擺開。

國民黨雖九合一選舉大勝，南投立委補選卻挫敗，加上2024大選遊戲規則懸而未決，氣勢逐漸走下坡，多個民調均顯示賴清德已迎頭追上國民黨支持度最高的侯友宜。偏偏朱立倫不願一槌定音，拐個彎叫祕書長黃健庭宣布不要把他納入總統民調，一再耍嘴皮說他只當總教練，要做球給國民黨主要候選人，但就是看不到他進一步的勝選計畫和作為。

朱立倫有「換柱」的不良紀錄，不說死就永遠令人存疑，偏偏侯友宜跟著歲月靜好。對比賴清德已拔劍揮軍壓境，藍營只見兩位八旬老人舞動老邁身軀應戰，自詡扮好總教練的朱立倫及最有實力出征的侯友宜，還在高來高去大演扮仙戲碼，難道看不到民意已經不耐了嗎？