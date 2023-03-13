Netflix正在播出，韓國攝理教教主鄭明析如何假借神的意旨性侵，受過高等教育的女學生，謊稱「得救了」，這種荒唐的洗腦神劇，顯示高等教育無法完全讓人免於邪教思想的汙染。

政治邪教也是一樣。航空作家王立楨穿著空軍夾克，被信仰政治邪教的「爛青年」，在捷運車廂內辱罵，「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」顯然這個「爛青年」講的就是，受到政治邪教，日本經濟新聞散播「9成外省軍人賣情報給中國」的報導的影響。

其中有兩個問題值得討論：第一，為什麼當軍人就是「被國家養」，去替建商炒地皮的員工，就不是「被建商養」？軍人犧牲青春到底是「奉獻國家」，還是當「米蟲」被「國家養」？

如果是「奉獻國家」，那個「爛青年」應該看到軍服就敬禮。如果是「被國家養」，那個「爛青年」為什麼自己不去「給國家養」？

把軍人說成「被國家養」的「米蟲」，「米蟲」會出賣情報「給中國」，不正是那個政治邪教的標準教條嗎？

外省人當軍人比較多是因為他們相信蔣介石和中華民國，不是因為沒有米吃。

政治邪教看到蔣介石和中華民國很不爽，那就自己去念軍校「讓國家養」呀，在那邊鬼叫實在很無聊。

第二，為什麼外省人就是被「台灣米」養的？外省人常被政治邪教說成逃難來台灣一無所有，

全喝「台灣水」吃「台灣米」活下來，隱台詞是「還不感謝台灣人」，這又是政治邪教的鬼話。

奇怪了，全世界的水都是天上掉下來的，掉落在台灣的水也是天上來的，跟「台灣人」有什麼屁關係？再說，外省人吃台灣米不也是花錢買的，難不成還要對米商感激涕零，米商再跟種米的農民磕頭致謝？

信仰政治邪教的本省人，常以為蔣介石帶著外省人到台灣，只帶了黃金和故宮博物院。

政治邪教宣傳說黃金已花光，故意不說還有一大部分，現在還藏在中央銀行的烏來金庫。

政治邪教故意不提，蔣介石和外省人截至1949年5月10日，從上海運到台灣的物資就達77570噸，包括化學原料16490噸、化工原料11510噸、煤礦器材8984噸、鋼鐵器材8875噸、電廠機器6821噸、石油器材6576噸、金屬礦用器材3620噸、糖廠器材1819噸、電器材料1497噸、電工材料1394噸，還有原油17395噸，商用輪船92艘計24萬4千噸等等物資，把基隆和高雄港口塞得滿滿的，讓當時台灣省主席陳誠急得打電報，請求蔣介石趕快派船運起重機來台灣，這些物資都是當時台灣經濟的救命丹，比台灣米和台灣水貴重太多了。

除此之外，上海的財團還攜帶龐大資金來台灣，遠東集團、中興集團、上海銀行、交通銀行等等這些號稱山東幫、上海幫的企業，蔣介石和外省人運來的物資和企業，都是當年穩住被日本人掏空的台灣經濟的重要支柱。

僅管客觀事實如此，政治邪教還是不斷宣傳，外省人一無所有逃難來台灣，「被本省人的台灣米養」，而一堆「爛青年」也跟著被政治邪教「思想汙染」。

其實包括那位「爛青年」在內，一大堆信仰政治邪教的白狗或黑熊，如果沒有「外省軍人」保護，依俄烏戰爭的經驗，只要靠近戰場4個小時通通掛點，全都是一群無用的爛咖。（作者為前立委）