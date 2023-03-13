我對日本文化是相當欣賞及喜愛的，其精緻雅潔、細膩深厚的文化精神，更是我對居家布置的參考原則，尤其是對榻榻米的和室風格，最是鍾愛。但我不盲目崇拜和風，只是稍加擷取，以豐益我自家的生活而已，而對日本自明治維新以來的軍國主義，以及其對中國的殘酷侵略、霸占台灣，是相當反感及憤恨的。

台灣近幾十年來，由於主政者刻意摒除中國傳統文化，而有意引進日本文化予以取代，故對日本文化，全盤接受，甚且推波助瀾，尤其是對當初日據時代在台的日本人，故違史實地加以揄揚，我是非常不以為然的。在這一片哈日、迷日，設碑立像、歌功頌德的風氣下，什麼鳥居、神宮，都一一出爐，而民眾殊不以為怪。其中尤以桃園市去年居然將奉祀台灣忠烈的祠堂，奉迎了日本天照大神來台祭祀，最是令人忍無可忍。

天照大神是日本神話傳說的始祖，是日本皇室自認的先祖，根本與台灣沒有任何的關聯，民間崇奉，已讓人啼笑皆非，卻居然是由官方出面，將其與台灣忠烈並祀，且有喧賓奪主之勢，渾然忘卻了日本人在台灣51年是如何殘害我們台灣同胞的，簡直是荒天下之大謬，稍有血性、歷史知識的人，都不應坐視此歪風的滋長。

鄭文燦主政桃園，權勢均牢牢掌控於其掌上，固然媚日、諂日令人不齒，但狗吠火車，絲毫起不了任何作用。所幸換了張善政主政，已決意將天照大神原地遣返，這是極為大快人心的舉動，理當給予最大的掌聲。

塵歸塵，土歸土，日本歸日本，台灣歸台灣，彼此可以一笑泯恩仇，但卻不容其藉神道以設教，視台灣為殖民地、視台灣人為從屬。天照大神，一路好走，請歸故土，恕不相送了。

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