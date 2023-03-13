由台大前校長管中閔和作家楊渡合著的《大學的脊梁》，記錄了教育部不承認台大校長遴選結果，造成2017至2019年565天之間台大無正式校長的「卡管案」，裡頭不僅揭露管中閔在「卡管」期間所面臨的壓力、困境和心路歷程，更讓我們反思大學自治的重要性。

《大學的脊梁》完整記錄在民進黨「卡管」之初，管中閔真相無處訴、面臨崩潰邊緣，甚至遭醫師判斷是憂鬱症初期，之後還導致心臟受損、視網膜破裂而住院開刀的過程，但即使收到這樣的壓力，管爺對外仍在臉書寫下「I AM FINE」，堅持捍衛學大學自治的精神。

大學自治是台灣自由價值的重要一環，我非常敬佩管中閔先生的堅持和勇氣，他是一位真正有風骨和智慧的學者，從他的書中也能看到他對台大和台灣教育的關懷和責任。

我支持好友管中閩校長出書，更呼籲大家購買此書，了解民進黨權力獨裁、扼殺大學自治的惡行，從這本書，我們也才發現直到今天台灣仍有這種政黨、政客、媒體，如此囂張的迫害台灣精神與台灣風骨。

更諷刺的是，對比管爺的堅韌與正直遭受打壓抹黑，民進黨政客抄襲論文不認罪、撤銷學位卻升官，相較下完全雙重標準，無恥至極！

讓我們一起支持管中閩校長，購買閱讀《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》，讓更多人看到這種政治迫害的真相，「下架民進黨，挺台灣風骨」，支持爺們的不屈精神！

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