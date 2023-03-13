大陸人大最後一天，第三次當選國家主席的習近平、首次當選總理的李強均在發言中提及台灣。前者側重於大陸對台基本原則的重申，後者則從務實具體面向談兩岸經貿合作，現階段北京對台政經並行的策略可從新版「習李體制」首日涉台言論中初步掌握。

習近平在人大提及台灣的段落與中共20大報告基本一致，屬於面面俱到的基本原則闡述，沒有刻意突出或強調的側重點，也沒有加強語氣對台獨的警告（如「六個任何」等），說明大陸目前對台基調趨於緩和，一中、促統、反獨的架構不變的前提下，更側重防止台海出現「顛覆性」風險，求穩為先。

蔡英文過境美國將會晤美國眾議院議長麥卡錫的消息傳出後，美國智庫界透露北京曾透過二軌管道試探，可否比照1997年眾院議長金瑞契來台模式，以「賀錦麗訪陸」抵消麥卡錫風波。這說明北京雖然高喊「鬥爭」，但行動上相當理性，不希望台海再次爆發危機。如果對比上述動向，與此次習近平四平八穩的涉台發言，及兩會期間大陸國台辦低調正面回應蔡政府鬆綁兩岸直航的表態，可以再次印證，大陸短期內務求兩岸和平穩定。

相較習近平的涉台發言，從政治面向做出概括性表述，李強在總理記者會上的表態則更加務實、側重經濟面向。首先需注意到，李強首次記者會的問答設置，與過往總理記者會有許多不同之處。例如，涉外問題減成一題談美中關係，一改往日總理要同時回答日本、俄羅斯、歐盟等國記者問題的慣例，這背後存在兩大邏輯：一是中共成立「外事工作委員會」後，總理就不具備實質外交權；二是俄烏戰事背景下，外交問題尤為敏感，新任總理李強也不便多言。

因此，在總理記者會涉外篇幅大為減少的背景下，李強仍然回答了一題港澳、一題台灣，說明大陸對港澳、台灣工作仍高度重視，也希望透過總理記者會向港澳、台灣社會傳遞明確訊息。果然，李強的回答分為兩部分，前半段屬於大政方針的闡述，後半段則聚焦兩岸經濟融合、交流合作的具體事務。其中，李強喊話「希望台胞台企願意來、融得進（大陸）」，言下之意是延續既有惠台政策，又主張兩岸恢復合作「需要共同努力」，要注意「共同」二字的喊話對象，應該包括目前執政的民進黨政府。

不難看出，換屆後大陸對台「政經並行」的兩線策略逐漸清晰，其中「習近平─王滬寧─宋濤」這條政治線，應該還是要爭取在兩岸協商、政治對話上有所突破，同時要因應美台關係升級導致的危機，而「李強─何立峰─鄭柵潔」這條經濟線，將繼續鞏固兩岸經貿交流合作的基礎。大陸兩會後，台灣工商團體將相繼登陸，或能感受到更為明顯的「春暖」氣氛。

（作者為智庫研究員）