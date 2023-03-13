雞蛋稀缺，因此連番漲價，但雞蛋又是中國人素已習慣食用的食材，一顆雞蛋，烹調的方式無慮上百種，每一種都美味可口，食之津津生味，因此一旦稀缺價昂，就難免造成生活上大大的不便。

雞蛋之所以為人所以喜愛，一來是其營養價值高，各種維素含量豐富，對人體十分有益，但更重要的是口感十足，無論蛋清、蛋黃，都細滑順口，是其他鴨、鵝蛋類無法比擬的。

由於雞群容易受到禽流感的侵襲，因此，一旦疫病流行，雞隻大量被撲殺，機蛋產量就隨之銳減，世界各國皆然，也屬無可奈何之事。

現代科技發達，是否可用人工製造的方式，製造出「人造蛋」，以供消費者選擇？十幾年前，我在深圳，當時坊間傳聞，有「不肖」人士製作「人造蛋」，從蛋殼到裡面的蛋清、蛋黃，無一不肖似真的雞蛋，而且吃起來口味一般無二。我當時聽了，非常感興趣，心想，果能如此，那這種「人造蛋」豈不也是一門可以拓展的好生意？

因此，我與四哥到處走訪傳統市場的賣雞蛋商家，以及食用過的人士，想結識一下這些做「假蛋」的人，運用其製蛋技巧，大量製蛋生產。我的構想是，我就明白標示，我們賣的就是「人造蛋」，其中也富含各種雞蛋原有的營養價值，而且還可添加其他雞蛋所缺乏的養分，蛋殼可以做成方形、星形、圓形、卵形，並以顏色加以區別，申請專利，取名為「養生蛋」，以供民眾採擇。

可惜的是，走訪數人，都只是「聽說」而已，並無一人可以證實，也無從追蹤，只得怏怏而回，打消了這個念頭，將「人造蛋」歸諸為都市傳說，不了了之。

今日偶然間看到一個視頻，居然還真有「人造蛋」這樣的工廠，從蛋清、蛋黃，到蛋殼的製作，一條龍機械化生產，成本非常低，而日產量可高達80萬顆，真的是傳聞不虛。可惜影片沒有說明是何地生產的，無從追索。

台灣缺蛋已經兩年了，不但價格節節飆漲，更是一蛋難求，為何沒有聽說有任何企業引起這種技術，製造出物美價廉，且又合乎衛生署食品管理法標準的「人造蛋」？

就當我是野人獻曝吧，有心創業的人士，或許真的可以嘗試生產「人造蛋」，造福全天下喜歡食用雞蛋的民眾。「養生蛋」，這是我已註冊的商標，有心人可千萬記得不能盜用喔！（作者為退休大學教授）

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