大陸14屆人大一次會議13日閉幕，這是繼20大習近平確認為第三任總書記後，再次定錨國家主席、軍委主席「三位一體」的大會。從人事安排、機構改革及高層談話側重點來看，經濟、國安及涉台無疑是未來5年重中之重，也成為習近平實現「民族偉大復興」的三大股肱。

人事安排是本屆兩會最大看點。習安排親近人士掌經濟，如2004年主政浙江的省委祕書長李強出任國務院總理；2007年主政上海的市委祕書長丁薛祥出任常務副總理；1985年主政廈門時任財政局長的何立峰為主管經濟的副總理。「鐵三角」掌國務院，等同和財經委「兩塊招牌，一班人馬」，延續2013年習及有「中國新經濟計畫總設計師」之稱的劉鶴確立的經濟路線。

習近平曾說「劉鶴對我很重要」，因劉鶴是「供給側改革」的幕後策士，降低產能及刺激市場活力正是習青睞的經濟主張，也必然是施政重點。只不過完成「頂層設計」後，就看未來怎麼執行。李強13日在總理記者會上談經濟信心十足，但面對今年1158萬大學畢業生就業壓力，呼籲民企發揮「4千精神」，在在顯示壓力不容小覷。

強化國安也是本屆會議焦點，除俄烏戰爭外，美國不斷推「以台制華」是北京必然因應的主因。中共20大提91次「安全」，兩會前外媒曾稱國安、公安將整併為「內務委員會」雖未實現，但為因應百年變局，新任國安部長陳一新、公安部長王小洪、發改委主任鄭柵潔也組成了國安「鐵三角」，「信得過」的盟友將為習扮演好國安守門人角色。

兩會前，大陸各地國防動員辦公室紛紛掛牌，機構改革組建數據局，兩者皆併入國家發改委管轄，有外媒認為是打造戰時體制。不管是否屬實，但會議期間人大修改《立法法》草案增設「緊急情況」條款，言明「立法機構在緊急情況下可不遵守『三審』程序，快速修改立法」，卻令外界產生聯想。

最後，兩岸關係更是重中之重。涉台今年或有較大作為，從國台辦新主任宋濤年初迄今多項積極行動可知。尤其兩會期間宋濤會見高雄里長參訪團，其中不乏民進黨籍者，顯示新一代「知台派」勇於和綠營接觸，了解獨派想法和意見。

習近平在「兩會」閉幕上說「促進兩岸關係和平發展，堅定不移推進統一進程。」20大提出《對台總體方略》後，「統一」已非口號，而是扎扎實實的任務。新任全國政協主席王滬寧說，「大陸已進一步掌握完全統一的戰略主動權。」所謂戰略主動，重點在促統促融，預料年內推出更多惠台措施，吸引台商登陸、台青就業就讀，藉此恢復兩岸「大交流」的前景可期。

（作者為資深媒體人）