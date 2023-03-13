台灣被國際媒體稱為是「世界上最危險的地區」，美國不只軍售台灣，近期更準備把美軍在東亞的彈藥移儲台灣，積極打造台灣成為「刺蝟島」，讓國人覺得戰爭似乎離我們越來越近了。然而，打仗除了裝備武器，「能打」的前提更是士兵的素質與軍隊戰力，其中維繫的根本條件就是軍紀。但最近國軍基層狀況連連，實在令人憂心我軍的戰力。

近日金門二膽防區26歲陳姓上兵失蹤引發社會關切，陸委會主委邱太三已證實，該士兵人在大陸。雖目前還未能確名上兵游泳去大陸的動機，但在兩岸關係緊張之際，前線發生這樣的事，對國防部署總是一個警訊。若再加上近日西莒守軍在沙灘刻字求肉、海軍陸戰隊槍枝被調換成模型槍，還有現役軍人上網賣槍、士兵在外簽賭販毒等事件頻傳，我國軍隊的現況實在令外界不敢多想。

從現實面分析，台灣承平日久，各政黨為了選舉也屢屢以縮短義務役期、廢除軍法審判等作為討好年輕選票，再加上軍隊也趕上性平、多元潮流，士兵情慾流動、拍私密影片的事件不斷爆出，顯示軍紀早已出問題，這在和平狀態下也許只是傷害國軍形象，但現在蔡政府都已延長役期，顯示戰備要上緊發條了，軍人的紀律不彰恐怕得加緊處理了。

二膽上兵突破管制泅水廈門事件，已引起各界對於軍政與軍令系統這幾年究竟如何備戰的疑慮。在敵前出了這個紕漏，對於蔡政府想爭取美國和台海周邊國家在「台海有事」的支援，可說是一大諷刺。如果要照美方對台灣「不對稱作戰」的戰略，不但要將台灣打造成火藥庫與刺蝟島，每位士兵還應該得有「電影裡」美國海豹特戰隊、綠扁帽藍波的戰技與意志才行吧。

二膽防區上兵9日失蹤後，疑在金廈海域遭大陸俘獲，但事發至今，陸方未發布任何聲明，國防部也很低調，未對外說明，由於兩岸官方溝通管道已斷，蔡政府無計可施，看不出有什麼危機處理可言，這也顯示出兩岸政策的僵化，未來若是發生更大的軍事爭議又要如何化解呢？

近來一連串的軍方爭議事件，已凸顯出軍隊將領任用在蔡政府多年來以政治正確、做好公關為升遷導向的弊病。面對台灣對應大陸武統的戰力如何，國防部長邱國正曾表示，「不求戰但也會奉陪到底」，國軍隨時都要做準備。但國軍真的做好準備了嗎？總統府和國防部對二膽上兵被大陸俘獲一事不能再含混以對，畢竟軍令與軍紀貫徹事關國家安全與人民身家性命，必須開誠布公昭信天下，並全力整飭軍紀，不要再鬧低級的笑話了。

（作者為資深媒體人）