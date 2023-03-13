國民黨主席朱立倫是否確定不參選總統，對國民黨能否公平而順暢地推出最有勝算的候選人，關係重大。日前他交待黨祕書長，總統提名民調不納入他的消息曝光後，各方研判他將專注於總教練的角色，而不會親身下場競技。這是國民黨重回執政正確的一步，但光是這樣還不夠，朱主席必須把總教練的角色功能發揮到極致，全面部署勝選後的相關規畫，讓人民相信國民黨準備好了，才有機會贏得民眾「換人、換黨做做看」的信心，從而下架民進黨。

讓民眾對換黨執政期待

國民黨在野近7年，7年來地方執政人才與績效有所增強，但在國政的全盤政策及執政人才的培養上已嚴重荒廢，現在雖有朱主席口中最強的母雞侯友宜可望上場應戰，但侯友宜的經驗局限於警政及地方行政，對於國防、外交、兩岸、經濟等重要國政從未歷練，所接觸的從政同志及學者專家也十分有限，民眾尚未建立對他未來領導國政的充分信心。

相較於民進黨最有機會成為候選人的賴清德，具有行政院長、副總統及執政黨主席的經驗，侯友宜的準備狀態明顯不足，未來如果在提名中出線，要在短期內脫胎換骨，並建立強大的競選團隊猶有困難，欲令民眾普遍相信換黨執政之後，就能即時建立陣容堅強的執政團隊，精準應對內外各項挑戰，帶動國家進步，展現優於民進黨的執政績效，恐怕還遠遠不足。

民進黨先後執政15年，人才儲備與施政經驗均有一定優勢，國民黨候選人若單槍匹馬上陣，要求在競選團隊、選戰策略、執政人才與未來政策各方面都能優於對手，贏得民眾信心，恐怕不切實際。朱立倫需承擔起來，盡早與侯友宜共商建立競選團隊，進行政策規畫，同時物色未來可能的執政團隊，共同擘畫選戰大計與未來執政方針和人才庫。

當務之急當然是讓候選人平順而優雅地步上擂台，避免受到同陣營競爭者的無妄攻擊，更要擺脫市議會在野黨和民進黨的蓄意攻擊。另外黨主席要趕緊與總統候選人共同商議，提名優質的立法委員及不分區候選人，形成團隊作戰。同樣重要的是，要協同候選人延攬各方俊彥，建立新執政團隊，讓民眾看到影子內閣的雛形，而且提出完整的未來執政政策，讓民眾對換黨執政產生期待與信心。

幫侯友宜掃除內外障礙

國民黨曾經長期執政，締造了可觀的政績，其超越一黨之私而為國為民謀福祉的赤誠，更是昭昭在目，遠非偏執於意識形態的民進黨所可比擬。現在國民黨朱主席及未來總統候選人的首要課題是恢宏這樣的志節與氣度，砥礪國民黨的創黨精神與執政理想，共同提出中華民國與中華民族的追求方向，也要讓民眾看出國民黨已經完成重回執政的完全準備。只有如此，才能重溫國民黨的黨魂，才能結合各方俊彥，帶領台灣脫離困局，走出新方向。

台灣經過蔡英文7年全面執政，以「中華民國台灣」為旗號，卻極盡糟蹋中華民國的立國理想與價值理念之能事，所呈現的盡是毀憲背祖的陰謀、勾結外力的賣台行徑、摧殘民主的倒行逆施、愚民操弄的認知蒙蔽、政商勾連的貪瀆腐敗。這樣的民進黨政府是台灣安全的肇禍者，是人民福祉的損害者，是德行淪喪的敗壞者，不用選票讓其下架，國家發展不會步上正軌。

下架民進黨絕非易事，這個政黨外有美國與日本等外強奧援，自甘擔當以台制華的急先鋒，不惜配合外力引戰，讓台灣成為接戰前沿，淪為戰火肆虐的焦土。這個政黨經過7年完全執政之後，已從中央到地方形成盤根錯節的利益勾串網絡，塑造了有利其持續執政的民意，要把它拉下馬絕非易事。

朱立倫主席在這個關鍵時刻執掌兵符，不能只是消極表態不參選，還要幫助侯友宜掃除提名可能的內外障礙，與侯友宜共同研商區域立委提名原則與不分區名單，並規畫未來行政院執政團隊名單，讓多數民眾相信國民黨不但為勝選做好準備，也有足夠的人才為國家開創新局。