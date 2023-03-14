我在小學畢業典禮中，母親曾經在我受獎時，按下快門，留下了今生唯一的一張畢業典禮「玉照」，只可惜的是因為母親搶拍的時機不對，我影中呈現雙眼閉合，猶如假寐狀，所以早在幾十年前自個兒就將照片「處理」掉了。

而在當年考試領導教學的「填鴨」歲月中，初中和高中的畢業典禮後數日，應屆畢業考生都要披掛上陣參加高中和大學聯合招生考試，所以幾乎沒有家長現身參加自己子弟的畢業典禮，我也未邀請雙親參加。而遺憾的是，在大學第四年的下學期課業中，我「因故」選上了低年級大三的必修課程，所以我必須要於5月底的畢業典禮結束後，還要在6月中參加大三期末考試通過後才能真正地完成大學學位的要求，那種彆扭的「畢業典禮」感覺，也驅使著我自動放棄經歷這段儀式了。真汗顏當初我的求學過程，著實讓擔任教職的雙親操心至極。

爾後，我自海軍艦艇部隊退役，在工廠工作了近兩年半，才來美國攻讀碩士學位。當年12月底確定拿到學位後，只攜帶一紙有指導教授簽字的學位審查考核表，就回到台灣面試應聘工作，大約9個月後才看到寄達台灣的學位證書，至於畢業典禮我壓根兒都沒想過。

而數年前加入小學六年級同班同學的群組中，不知哪位同學貢獻的畢業典禮受獎儀式的照片，湊巧有本人的身影，而影中敝人的神情自然許多，我下載後竟然成為我現今唯一的畢業典禮留影，真叫我喜出望外！

相片中最左邊的羅姓女同學，畢業於美國的新聞研究所，現在於台灣媒體界混得風生水起。左二的林姓女同學，和我同班6年，外文系畢，也事業有成。左三即為敝人，由於祖父，外公皆為抗日軍人，我從小就站得筆挺，沒想到這副12歲的軍人站姿無意間保存下來了。中立者為楊姓女同學，現為大學音樂教授。右二的杜姓男同學，體育研究所畢，我們小學同窗能再聚首，他的居中協調居功厥偉。而最右邊的廖姓女同學，則是我班第一名的常客，後來進入北一女中的學霸。

當年我只是一名144厘米身高的矮個子，幾乎每一位班上女同學的個頭都比我高大不少。好在後來的歲月中我後勁不差增長了30多厘米，後來居上，雖然毋需妄自尊大，也談不上揚眉吐氣，但是總算可以俯視當年嘲笑我個子小的女同學了。