矽谷銀行是矽谷新創圈很重要的銀行，可以說是美國矽谷的超級奶媽。上周末，卻只花了48小時，就破產了。美國聯邦存款保險公司(FDIC)聲明，美國加州金融保護和創新部，在3月10日關閉矽谷銀行，任命FDIC為破產管理人，成立新銀行代管。

為什麼?大環境是美國聯準會為了打通膨升息。更前面，是美國瘋狂印鈔票，全球放水。所以，一方面銀行業手裡的債券，變得不值錢。一方面銀行存戶，把錢提走。矽谷銀行的客戶，主要是新創公司。新創公司普遍不賺錢，靠「本夢比」，圈錢賺資本財。矽谷銀行投資新創公司。新創公司圈到錢，把錢存在矽谷銀行。

籌資不順利，新創公司提款發薪水。這一來，矽谷銀行現金流量出了問題，要賣資產換現鈔。矽谷銀行的許多資產，跟債券關聯。可是，聯準會升息，債券貶值了。為了拚現金，跳樓大拍賣，賣掉210億美元資產，賠了 18億美元。可是，賣了資產，資本適足率還是不夠。資本適足率是規定，你要做100元的生意，要有多少本金。

金融業的資本適足率，不管是6%還是8%，都是底線。意思是，你有6塊現金，才可以做 100塊錢。可是，矽谷銀行的投資組合，比例已經過度膨脹，就在危險邊緣。為了鞏固財務，緊急計畫發行新股22.5億美元。大環境變得嚴峻了，銀行來不及因應，氣球就破了。

金融圈跟創投圈聽到風聲，大家火速搶時間把錢提光。然後，信用評等公司聽到風聲，要下降信用評等。母公司股價跌了60%。你沒有現金，當然就破產倒閉。

矽谷銀行事件，台灣據說曝險金額很小。不過，矽谷銀行在大陸，卻擁有一家子公司叫做浦發矽谷銀行。上海浦發銀行跟矽谷銀行，各自持股有50%。這就很值得觀察。觀察點就是：一、 矽谷銀行在中國大陸，有一條直接的紐帶。這條紐帶，掌控了中國科技業的新創。二、 矽谷銀行破產以後，我們要如何看美國金融業在中國的運作。

當然，我們需要更深刻的看清楚華爾街美國金融資本，跟美國一波一波的「金融創新工程」，已經變成怎樣駭人聽聞，不可思議的複雜操作。避險跟衍生性金融商品，可以操作到放大風險到上千倍。也就是1塊錢做1000塊的生意。所以，現實中一塊的損失， 在金融操作上，會變成1000元。在經過連動，為後變成系統性崩潰。甚至荒謬的影響真實世界。打個比方，農產品價格因為季節或天候，而上漲10%。卻可能在期貨市場，最終上漲200%。然後最後造成實際農產品珍的飆漲。

美國一直在訓話全球，要求金融自由化。亞洲金融風暴時，索羅斯在大中華市場，鎩羽而歸，對中國恨之入骨。他對香港的攻擊，本來可以大勝。結果因為北京不計一切撐香港，他再怎麼砸銀子，都玩不過北京，攻不破香港。他在台灣，也碰到官方的銅牆鐵壁。當時台灣金融業不但被嚴格監管，而且公營跟公股銀行，占市場大部分。是金融牆，保護了台灣。

金融自由化跟金融國際化，已經變成美國頒下的聖旨，代表「進步與正確」，完全不容懷疑。只要你懷疑，就代表反進步。但金融自由化跟金融國際化，就是要卸下官方管制的自主與武器。讓本土的官方的監管力量極小化，讓資本可以野蠻壯大，讓西方跟國際金融集團可以全球掠奪。

之前大陸的科技集團，以科技業身分，做金融業的事。逃避金融業的條條框框，並且恥笑金融規定為落伍。以科技之名，完全不需要自有資本，拿別人的資本，玩百倍的利潤。但事實是，這些條條框框，對保護消費者，維護金融秩序，避免系統風險，跟維護公平，是必須的。

科技跟網路，如果失去監管，對社會的危害，真的讓人毛骨悚然。之前，有些小地方的村鎮銀行，本來是服務當地民眾跟企業的。因為跟網路平台搭上線，開始合作。就突破在網路上可以沒有限制的招攬生意跟存款。最後，釀成了問題。

2008年的金融海嘯，完全是美國畸型貪婪的，所謂的金融創新模式造成的結果。

最後，中國全力救美國的市。全世界的人民，也都因此付出代價。之後，美國雖然加強監管，卻沒有真正反省問題的癥結。

不但沒有反思，反而更加積極的，向其他國家撞門。要求各國放鬆金融管制，全盤照抄美國的金融模式。更要求各國開放美國金融業大舉進入。而美國金融業，只要鑽到個空子，就可以挾著資本優勢、理論優勢、文化政經優勢，徹底掌控對方國家的金融。而金融，又是國家跟各產業的命脈。於是，就掌控了那個國家。

美國政府跟政客，跟美國金融業，簡直是一體兩面，而且主從分明。而金融業跟資本遊戲，其實是美國真正的主導者。資本必須關在籠子裡。因為，資本應該是人類進步的工具，而不是壟斷掌控人類的武器。可是在美國，卻是資本把整個國家關在籠子裡。於是，每隔個10來年，就會爆發一場金融危機。（作者為作家）

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