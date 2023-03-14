華盛頓郵報報導，台灣官員勸告麥卡錫陣營，今年訪問台灣可能會有政治影響，被國民黨用來操作政治目的，麥蔡「台北會」因而改為「加州見」。華郵引述美國智庫學者的意見，認為麥蔡會改在加州，對民進黨、蔡英文及麥卡錫是「三贏」。

他們三贏？那台灣呢？國內缺蛋、缺藥、南部缺水、馬祖駐軍無肉，民不聊生，蔡英文用納稅人的辛苦錢出訪，卻不能為台灣2300萬人民贏得任何具體利益，如此出訪，意義何在？

拜登閃電密訪基輔，並答應擴大軍援烏國後，歷經15輪投票才坐上眾議院議長寶座的麥卡錫和院內共和黨同僚，高聲質疑並反對拜登擴大軍援烏克蘭的政策。烏克蘭總統澤倫斯基因此邀請麥卡錫親訪基輔，了解俄烏戰爭的實況。不料，一向支持烏克蘭的麥卡錫斷然拒絕澤倫斯基的邀訪。

美國兩黨之爭雖不若台灣藍綠之爭那般赤裸，但是，麥卡錫反對拜登加強軍援烏克蘭的政策、拒訪基輔，說到底，就是不願幫襯已經宣布競選連任的拜登，提高聲望。

麥卡錫若堅持訪台，給拜登穿了小鞋，還能增加自己的政治威望；麥蔡會改在加州，解除了拜登的警報，也削弱了麥卡錫造勢的勁頭。果真如媒體報導，麥蔡會改加州是美台兩國國安高層共商的結果，麥卡錫豈能不點滴在心頭？華郵報導，麥卡錫將邀請多位國位議員參與麥蔡會，萬一，麥卡錫當著蔡英文的面，反對拜登的援烏計畫，並詢問蔡的意見，蔡要如何回應？會不會因為沒了讀稿機，出訪不得分，反失分？

麥蔡會有沒有國際媒體效應呢？有，但效果有限。遠遠比不上中國成功調解沙烏地阿拉伯和伊朗恢復邦交，更讓國際政壇和媒體注目。據傳，北京已在運作，希圖在麥蔡會的同時，迎來美國副總統賀錦麗到訪，如此麥卡錫、蔡英文和民進黨的「三贏」，可就黃了！北京此議，想來，拜登和民主黨樂見其成。

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