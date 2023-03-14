中共國家主席習近平3月12日簽署任命國務院總理、副總理、國務委員及各部委首長。本文就國務委員及部委方面，進一步解讀探究如後，以供參考。

一、 國務委員方面

國務委員有李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛等五人。分別解讀李尚福、諶貽琴、秦剛等三人。

1.李尚福：原本在任命李尚福為國防部長之前，盛傳李尚福因被美國發布制裁，為了不增添中美間的麻煩，僅讓李尚福任國務委員，不考慮接任國防部長。後來還是按中國的用人需求及專業考量，任命李為國防部長，不畏可能引來美國的不高興或抗議，以及未來中美國防高層交流、互動，可能產生的波折。中共當前對於與美國的抗爭，已不太在意形勢是否更壞或往難以控制發展，一切以內部需求以及安定政局為主。就此推知，中美抗衡與對峙，短時間不會停止，亦不畏掀起風高浪危，有往抗爭、借力、拉力、使力方向前進，特別是加重在與俄、印度、伊朗、北韓、沙烏地阿拉伯、非洲等國家的同盟與合作，形成抗美、牽制、阻擾等力量。中美持續對抗之勢，短時間不會停止。

2.諶貽琴：諶貽琴原為貴州省委書記，此次升任國務委員，是此次女性升任國務院最高階官員。原本外傳去年二十大後可能接替孫春蘭任國務院副總理，不過此次任國務委員，也看得出習近平還是刻意保留女性任高官的機會，亦代表習藉此拉攏女性的態度。此次14屆政協副主席有沈躍躍、蘇輝、咸輝、秦博勇等4位女性獲任（13屆李斌、蘇輝兩位），亦可見習近平較以往更重視對女性的任用。

3.秦剛：秦剛去年底從駐美大使回中國接任外交部長，距今還未滿3個月，又晉升國務委員。王毅當年做了5年外交部長，才升國務委員，秦剛升官之快，值得關注。秦剛曾任駐美大使（2021年7月29日－2023年1月5日），2022年12月30日就任外交部長（駐美大使2023年1月5日卸任），他現在56歲，是此次國務委員最年輕的高官。依此推判，5年後秦剛61歲（近62歲），若表現好，無意外，應該有機會再登高峰，習用秦剛即要他在台灣與美國合作交流等方面，強力拒阻斷絕，以防美台力量對抗中國。

二、部委方面（有秦剛等部委首長24人）

此次中國部委首長共派任秦剛等24人。本文僅就曾任國台辦副主任鄭柵潔、裴金佳等2人做分析。

1.鄭柵潔：鄭曾任國台辦副主任（正部級），後來歷任浙江省長、安徽省委書記，此次晉任發改委主任，是國台辦副主任後，少有的歷練過省委大員。鄭早年在福建（福建人）、廈門任職（習近平任職福建期間，鄭亦在此區任職，深獲習信任），接觸許多台商和旅居福建地區台灣人士、在福建各地就學台籍學生，後來讓他從國家能源局副局長（副部級）接任國台辦副主任，二十大時，一度傳出他將接國台辦主任，後由宋濤接任。

2.裴金佳：裴金佳（福建人）原為國台辦副主任，二十大當選中央委員，是當時國台辦唯一的中央委員，亦傳聞可能接任國台辦主任，此次晉升為退役軍人事務部部長。裴歷任廈門市長、南平市長、廈門市委書記、南平市委書記。裴熟悉福建地區台商、台生，對台工作亦專擅。此次接任部長自不意外，只是應該很難料到接退役軍人事務部部長。

鄭柵潔和裴金佳這兩位國台辦前後副主任，都是在蔡總統執政時在位，也是兩岸關係嚴峻複雜時的對台重要幹部，此時期對台工作，國際間認為是兩岸關係最不好、最對立的時期，也是兩岸人民相互好感度最差之時。面對如此嚴峻的兩岸情勢，沒有看見國台辦官員被檢討或被懲罰，還一路升官，可見習近平對兩岸嚴峻危險的態勢，認為是台獨作祟及以美國為主的外部勢力推波助瀾所致。

總之，從上述解讀國務委員和部長的派任，不難看出中共在軍事、外交、對台工作等方面，軟硬兼顧。當前大陸已釋出一些交流訊息，兩岸直航班機也恢復通航，此時應重啟協商大門，積極改善兩岸對立關係，還兩岸人民一個好來好去的空間，創造和緩接納彼此的環境。不再讓兩岸關係淪為被挑弄的槓桿，被外力介入操弄的平台，如此，兩岸風險降低，平靜安定的日子自然水到渠成，何有內憂外患之慮。

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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