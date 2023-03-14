在南投立委補選後，民進黨止跌，賴清德民調上升，藍營更顯焦慮，對「非綠聯盟」或「藍白合」感受更為急迫，惟目前說法只是局限在誰最強？「某某配」？誰當主、誰為副的討論。

2024年的大選不僅對國家的未來很重要，對中國國民黨的未來更是關鍵性的一戰，但是從「參選人資歷、黨的好感度、調動選舉所需資源、支持者的團結度」等四項結構性力量來看，藍營目前並沒有取得優勢，反而落後於綠營。

藍營目前最大的訴求就是「下架民進黨」，但是賴清德已開始與蔡英文做適度區隔，在學術倫理、台南黑金等問題上做出讓綠營選民有感的作法。南投立委補選的勝利，使得民進黨已開始止跌。另外，民進黨也在兩岸論述上做出調整，反觀國民黨卻仍無前瞻性的兩岸論述與政策。

如果「非綠聯盟」或「藍白合」，只是以「人」或「黨」為合作主體的思維，那麼格局太狹窄了。這種只是建立在「下架民進黨」的認知上，不僅無法感動人，也難以如願贏得大選。

非綠聯盟或藍白合不應只是「誰配誰」，而應是理念政策的合作；目標應該不只是為下架民進黨，而是要為國家能更好。如果「非綠聯盟」或「藍白合」所提出的主張能夠感動人、為國家好，人民自然就會支持。反之，如果只是滿足參選人或黨的當選，效果就有限了。

「非綠聯盟」成「藍白合」的存在，應推動以下四大任務：

第一、即刻修憲，廢民選獨裁。經過多次修憲，目前憲政體制已是「超級總統制」，形成「民選獨裁」，總統有權無責，行政院已成為「行政局」的亂象。非綠力量應儘速推動「總統對行政院長之任命應經過立法院同意」之修憲案。如果修憲案能夠在明年一月大選時公投通過，即可以明年520總統就職時實施。

第二，重大政策、議題共同立場。「非綠聯盟」或「藍白合」 首要之務應是以議題合作為前提。沒有理念的合作只不過是權力分配而已，難以感動人。國民黨為目前最大在野政黨，應主動邀請在野力量共商國是，在一些極重大政策上，形成共識，並做為在野力量的共同政見，並對外宣示，日後無論執政或在野均應共同合作，以落實共識。

第三、兩岸溝通、尋和平之路。兩岸關係何去何從、如何去從？是台灣未來的重中之重，也是藍綠陣營最大的不同所在。國民黨應與非綠力量協商討論，形成共識論述，使2024年的大選成為一場如何才能確保國家安全與促使兩岸和平的選擇。選舉過程中不畏懼共同與北京進行政治對話溝通。

第四、政治清明、掃老鼠蟑螂。民進黨執政以來，開民主倒車，貪贓枉法、社會公義受損；司法不公、資訊不公開更是令人民厭惡。非綠力量可以共同聯手凸顯民進黨的執政惡行，並對外宣示，無論彼此能否形成政治聯盟，在掃除政治老鼠蟑螂上，一定全力合作。

要能夠感動人，而不只是打倒誰；要為國家更好，增加選民對換黨執政的期待，而不只是為了讓誰當總統，才應是「非綠聯盟」或「藍白合」存在的意義與價值所在。

（作者為孫文學校校長）

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