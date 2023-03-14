85歲的前監察院長王建煊日前宣布將以無黨籍身分參選2024總統，並主張「和平統一救台灣」，依照他的方案，若他當選總統第一年，將積極全面蒐集各界意見，來去跟對岸談判，順利的話將於第二年，也就是在2025年完成統一。由於沒有政黨推薦，王建煊參選必須先行連署，因此難度頗高，這好比是愚公移山明知不可為而為之。

關鍵原因是王建煊看出了兩岸的兵凶戰危，他認為「現在台灣需要的是跟大陸和平統一，對台灣非常好，對大陸也好，對整個世界都好」。但兩岸直接統一還是有很多政治衝突亟待解決，必須經過全民意志的公投，才不會造成嚴重的分歧，所以推動兩岸和平公投，才是當前追求兩岸和平的曙光。

追求台灣獨立者，以為有美國為靠山，一步一步激進兩岸對立，加上美國激化下，大陸當局對於美國以台制華的策略已經感到不耐煩，正一步一步向統一台灣的終極目標推進。去年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍借題發揮，進行大規模軍演，創造了機艦越過台海中線以及隨時在台灣領海警戒或演習的「新現狀」，全面對台施壓，美國也不斷拋出中共在某年將對台開戰、某年要統一台灣，更加使兩岸的前景令人擔憂。

面對台灣的未來也有三種主張：第一種台灣獨立，第二種是維持現狀，第三種是兩岸統一，對這三種主張的利弊得失下，有必要加以簡略闡述：面對民族分裂渴望統一民族的宿命下，這三種情況，哪一種模式對台灣人民最有利？我們兩千三百萬台灣人有必要深思熟慮嚴加探討。

台灣獨立：台灣經日本及國民黨早期高壓的統治，產生一批反抗人士，隨著時空的變化，這種反抗意識轉變為分離意識，加上外力的介入，進而激化這股勢力，使兩岸情勢更加複雜化，而美國為了維持其世界霸權，以台灣為棋子制衡大陸，然在民族必須統一的宿命下，大陸不得不以武力來完成統一大陸，若大陸訴諸武力統一台灣，那俄烏戰爭的慘狀必然重現於台灣，使台灣成為一片廢墟。

維持現狀：大陸與台灣已分隔百年，生活型態、思想觀念、政治模式顯然與大陸迥然不同，故現在台灣的主流民意是維持現狀，也就是兩岸和平交流，互不為敵，政治上互不相隸屬，但這與分裂的民族渴望統一的宿命雖相違背，但總比兩岸分裂的主張來的緩和，可是這不可能長期維持現狀。維持現狀中的政治互不隸屬外，其他以台灣的生活型態、政治模式維持不變，兩岸應較易取得共識。在不違背主權完整的原則下，大陸應以寬厚的心態，處理兩岸互不隸屬的問題，才能以和平的方式達到統一的目的。

若台灣無法進行和平談判，解決台灣問題，剩下的唯一辦法就是戰爭一途，根據民調顯示，有51.3％的民眾，不願意讓自己或家人上戰場，年輕人更佔比例的高達70.2％。

兩岸統一：針對這個模式，筆者已在「台灣面臨和平或戰爭的抉擇」文中已有闡述，本文針對戰爭的災難就不再多加贅述，僅對兩岸若能和平統一有何正面的好處，首先最直接的好處，是避免使台灣成為廢墟，人民不會傷亡不會流離失所，加上台灣的產業有大陸廣大的市場，兩岸交流順暢，百業昌盛繁榮，也就是說與14億的人做生意，總比兩千三百萬人做生意來的昌旺。在兩岸統一談判中，台灣更可要求更有利的條件，除國防、外交外，台灣完全高度自治，不會改變現在的生活型態、政治模式也不會有很大變化，可說對台灣衝擊最小。

既然台灣年輕人七成不願意上戰場，難不成也要學這名俄國少年做出為了逃避徵召而自殘的蠢事嗎？那麼應該要將自己的真心話說出，追求和平繁榮，為自己爭取一個幸福的未來，就一起來支持與推動「兩岸和平公投」，讓兩岸可以化干戈為玉帛、化戾氣為祥和，共享太平盛世的繁榮景象。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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