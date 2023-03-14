媒體報導，針對俄羅斯「入侵？特別軍事行動？」『侵略烏克蘭』已逾1年有餘，傾向西方價值體系的各國援助力道也持續加大下，其中，一向「嚴守中立」的瑞士政府同樣也面臨了巨大的輿論壓力。雖然，瑞士議會日前也通過提議，「建議」廢除瑞士與其他國家簽訂的武器相關交易條款，不過，瑞士政府已再次重申，不會改變禁止將瑞士製造的武器轉讓給第三國的傳統政策云云。

據外媒《路透》報導，「瑞士政府」在當地時間10日表示，儘管歐洲國家呼籲向烏克蘭出口武器的「壓力越來越大」，但他們不會改變禁止將瑞士製造的武器轉讓給第三國的傳統政策，並聲明強調「會致力於『瑞士中立的價值觀』，並將繼續努力確保實現『中立的益處』」。

坦白說，「瑞士政府」的「中立價值觀」乃至實現自我所謂『中立益處』」的做法，其實頗值得蔡英文政府作為他山之石的「戰略思維」。一方面，瑞士除「亦有選擇性」的「部分採納」了歐盟的若干制裁措施．並要求俄羅斯軍隊應該撤出烏克蘭之外；另一方面，當家執政的瑞士政府並沒有「過與不及」地一味選邊與站隊「全部西方價值體系與要求」。

誠然，俄羅斯侵略烏克蘭確實事實無誤也十分不可取，唯其中因涉及美國是否扮演「背後影舞者？」的角色鼓吹「二次顏色革命」，與違背「明斯克協議」甚而在烏克蘭境內設立所謂「生化武器研究室」，乃至是涉嫌炸毀「北溪二號」天然氣管等的「政治人文另一不同角度」解讀空間，都可能是讓瑞士此番決定甘冒大不諱、不全部站在西方價值的主要貓膩所在。講白了，俄烏之間的歷史恩怨情仇，乃至「北約組織六度東擴」的疑似戰略背信迷思，確實都讓瑞士不得不有所「態度基本保留」。

而自俄烏戰爭開始以來，對於瑞士一再明確拒絕美國、德國、丹麥和西班牙等國要求，將瑞士製彈藥再出口到烏克蘭的請求，很顯然地，上述國家也無法、不敢置喙太多，畢竟，果若真了解國際政治那種「爾虞我詐」的現實魷魚遊戲規則，西方國家仍有「未竟『法理情』」而無法完全站穩「道德制高點」之憾缺，遑論因戰事曠日費時，西方國家間因彼此國家利益不同，彼此之間也業已出現疲乏甚至不同調的情事發生。

然而，就在瑞士政府勇於站在維護自己國家利益的所謂「中立價值觀」，實現瑞士自我的「中立益處」之際，筆者真心期待蔡政府，雖然台灣的地緣政治情勢確是「兩大之間難為小」，唯基於「小事大以『智』」的靈活應對戰略，蔡政府確實應以「瑞士為師」，進言之，果若瑞士做得到，台灣即萬萬沒有做不到的理由或藉口，因為，相較瑞士對於僅一衣帶水與中共臨近的台灣，蔡英文政府毋寧應更加謹慎小心才是！

（作者為前國民黨發言人）