前身為桃園神社的桃園忠烈祠因為去年被委外辦活動的廠商迎來象徵日本天皇始祖的「天照大神」並祭拜，引發爭議，如今桃園市政府表示，此次活動即將告一段落，日本神祇也將由主辦的委外廠商送回。

對此網路上有部分台灣民眾不滿，認為該處最早本來就是日本的神社，後來被國民黨政府改成忠烈祠是乞丐趕廟公是強佔。

然而，網民這種邏輯只有兩個字可以形容：搞笑。首先，總統府以前是甚麼？不就是台灣總督府嗎？如果一棟建築不能隨著統治政權更替後，改作不同的用途，那蔡英文是否也應該搬出總統府，把那邊挪作他用？

再者，講這些話的人似乎都忘了，台灣本來哪有人信日本的神道教，又怎會有人拜神社？神社是日本蓋的，1945年日本戰敗無條件投降，將在台灣的資產轉交給中華民國政府，那中華民國政府將台灣沒有人拜的神社改成忠烈祠，有什麼錯？

這些如今在抗議的人，要不要查查自己祖上在1945年後，有沒有趁日本人撤離台灣時，占用日本人留下的空房子使用？如果有，照他們的邏輯，是否也應該搬出？

所以張善政市府的做法值得肯定，想看神社請去日本看，中華民國政府沒有義務花納稅人的錢卻維持拜日本神的場域。

（作者為新黨輿情中心主任）

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