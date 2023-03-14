沙烏地阿拉伯與伊朗決定兩個月內恢復外交關係，重新開放大使館和外交代表處。媒體披露兩國是在與大陸國家主席習近平會談後達成協議，雙方都有意通過對話和外交解決分歧。消息傳出舉世震驚，咸認為對中東政局、美中競爭態勢與全球地緣政治發展，都將產生重大影響，美國受到的震撼尤其強烈。接著若能勸和俄烏戰爭，大陸國際影響力將達到新巔峰。

化解中東分歧 震撼國際

沙烏地阿拉伯與伊朗同屬伊斯蘭國家，但種族不同、教派對立，都想要爭取中東領導權。2016年信奉遜尼派的沙烏地阿拉伯處決了一名什葉派穆斯林神職人員，引發伊朗國內抗議和示威活動。示威者襲擊了沙烏地駐德黑蘭大使館和馬什哈德領事館，導致沙烏地同伊朗斷絕了外交關係。現在北京的調解下，雙方同意恢復外交關係，除了為中東和平奠定基石，更顯示中國大陸的外交手腕與國際領導力。

沙伊復交新聞傳出，國際普遍持正面肯定的態度。聯合國秘書長古特雷斯表示歡迎，稱讚中國大陸推動談判的貢獻。歐盟與歐洲幾個大國也都表示樂見其成。身兼伊斯蘭合作組織外長理事會主席的巴基斯坦外長扎爾達里，發言最能代表伊斯蘭國家的態度。他難掩滿臉笑容地表示歡迎這份聯合聲明，感謝中國所發揮的積極作用。連美國《華爾街日報》也說，這個消息表明北京正在利用其全球影響力來幫助解決外交爭端。

對於中東出現的新變局，美國官方的反應頗堪玩味。白宮國家安全委員會發言人約翰柯比表示：「我們歡迎任何有助於結束葉門戰爭和緩和中東地區緊張局勢的努力。」美國總統拜登在回答記者的提問時答非所問，他說：「以色列與其阿拉伯鄰國之間改善關係對每個人都好」，兩人都不願提到伊朗。

中國大陸能夠完成這項幾乎不可能的任務，的確出人意料。中國在中東並無軍事力量，之所以能夠扮演調人的角色，來自其在國際上的政治與經濟實力。在政治上，北京一貫奉行不干涉他國內政、尊重主權和領土完整、互不侵犯、平等互利、和平共存等「和平共處五原則」，贏得許多國家的信任。再者北京長期對許多國家保持等距友好關係，不站邊，不拉幫結派，維持中立形象，更別提北京在聯合國與相關組織中與日俱增的影響力所產生的政治威望。

兩岸和解可期 何難之有

中國大陸是世界上最大的石油進口國，是沙伊兩國最重要的買家。中國大陸「一帶一路」在中東的布局已見成效。2021年中國大陸與伊朗簽訂長達25年金額4000億美元的長約。去年年底，習近平訪問沙烏地阿拉伯與沙國簽訂了30餘項金額達300億美元的合作項目。俄烏戰爭爆發後，許多能源國家加速去美元化，在去美元化一事上，中沙伊有共同的利益。

國際政經多邊組織正面臨重整，日前在印度舉行的G20外長會議，會中無法達成共識，顯示發展中國家與已開發國家的矛盾惡化，G20功能備受質疑，而且伊朗未被納入G20，無法與聞國際權力核心。今年金磚國家可能近一步擴大，沙烏地阿拉伯與伊朗都有意爭取加入。外界也對金磚國家組織寄予厚望，認為該組織有可能成為開發中國家的G7。目前金磚組織中最有影響力的國家，當屬中國大陸，沙伊兩國要加入金磚自然要給北京面子。

沙伊兩國和好，葉門內戰將會出現和平轉機。自然也給以色列帶來極大的壓力，特別是極右翼的納坦雅胡政府，2020年美國主導斡旋下的《亞伯拉罕協議》可能前功盡棄。中國在中東的影響力，正在改變中東的地緣政治。不僅如此，未來金磚國家若能順利擴容，對於全球經貿的影響力更不容小覷。

沙烏地與伊朗兩國的宿怨都可以消解，兩岸和解又何難之有。北京有智慧與能力調解中東紛爭，自然也有軟實力和平解決兩岸間的問題。