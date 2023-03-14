核二廠2號機14日正式除役，許多藍營立委的關注與批判焦點放在是否造成缺電，但蔡政府全面廢核造成的問題，不僅於缺電風險而已，其作法形同浪費了近兆元的民脂民膏，來成就民進黨與蔡英文的廢核神主牌。

蔡政府的能源政策要全面廢核，核一、二已經除役，接著就是核三，與此同時，接近完工的核四也不會啟用，不啟用代表的就是報廢了。如果蔡政府願意看看國外作法、聽取專業意見，繼續用核電，4座核電廠有近800萬瓩的裝置容量，比台中火力發電廠還多，每年可提供超過2成的供電量。

但蔡政府執意廢核的結果，就是要興建大量的綠電、火力發電來替代這2成多的核電。火電方面，單以台電號稱要穩定供電的「六大計畫」，就要投資超過6千億元增建火電機組，加上把3千億元的核四報廢、除役的經費，蔡政府等於浪費納稅人近兆元來成就廢核神主牌。

全球廢核的高舉期大概在2011年日本福島事件之後，許多國家宣布核電停建、廢核時程，但在激情過後，大部分國家都回歸理性與專業，在強化核電安全後繼續使用，甚至持續增建核電，因此蔡政府的廢核早已不是世界潮流了。

再者，近年世界的環保議題完全移轉到減碳，幾近無排放的核電反而被視為有助減碳，因此再次強勢回歸，歐洲的英、法固然在增建核電，亞洲的韓國也重啟核電事業，大陸更是大力推動，連曾發生福島核災的日本都繼續用核電，還要提高核電比重。

先進國家這些作法有其脈絡與道理，只有蔡政府對廢核一往情深、執迷不悟，台灣人民終究要為此錯誤政策付出沉重的代價。