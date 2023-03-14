中國、沙烏地阿拉伯、伊朗3月10日在北京發表三方聯合聲明，三國宣布，沙、伊兩國達成一份協議，同意恢復雙方外交關係，重開雙方使館，安排互派大使。聲明指出，為響應大陸國家主席習近平關於中國支持沙、伊兩國發展睦鄰友好關係的積極倡議，沙、伊兩國代表團在北京舉行會談並達成協議。對此一結果，沙、伊兩國均表示讚賞，並感謝中國。在主持「北京對話」閉幕式時，中央外辦主任王毅表示，這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。

就在不久前，2月24日俄烏戰爭1周年之際，中國向全世界提出了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，與此同時，中國外交部還發表了一篇檄文：《美國的霸權霸道霸凌及其危害》，高舉了反霸大旗，一連串動作，讓人強烈感受到中國意欲重建一個更加「公平、正義、安全、發展」的國際秩序的決心與能力，讓世人眼睛一亮。

這讓我想到了「治世」的概念。「治世」是一個拉丁文的表述，指的是在一廣大區域或整個世界，由當時最強大的國家管理統治的一段和平時期，如過去有「羅馬治世」或「美利堅治世」的提法。所謂的「美利堅治世」，當然指的是從1945年二戰結束後延續長久由美國主導的一段世界相對和平，以及因此有美國享有全球權力優勢的時期。

但美國作為世界首號強國，卻不善自珍惜，長期以來濫用霸權，以霸道處理國際事務，對世界各國甚至包括自己的盟友橫加霸凌，搞得天下大亂，紛爭不已，公平正義早已不存，一眾國家懾於美國淫威敢怒卻不敢言，可為「天下苦美久矣！」世界期待一個新的「治世」，必須先把早已濫霸成習的所謂「美利堅治世」掃入歷史的灰燼裡去不可，中國勇敢地站了出來，高舉反霸大旗，是第一步；第一步之後，還有兩步。

這第二步就是重建已被美國糟蹋到不成體統的國際秩序。「美利堅治世」一開頭主導建構的「布雷頓森林體制」是一個相當不錯的國際秩序架構，但這個在1944年建構的體制到1971年就被美國親手破壞，宣布美元與黃金脫鉤，從此讓美國擁有了可以占盡天下便宜的獨占印鈔權。金融霸權之外，其他的政治、軍事、科技、經濟、文化等等霸權，美國也是為所欲為，不在話下。所以國際秩序真是到了必須徹底重整重建的地步了。

中國初試身手，竟把沙、伊兩個世仇調解到了一起，搞成了一個幾乎是諾貝爾和平獎級別的外交成果，讓世人震撼之餘，也看到了新的希望。

「治世」的另外一個重要基礎是「國際治理」。上世紀的「美國模式」即是「美利堅治世」的重要組成部分，可惜其光榮也隨著美國自身的問題不斷，以及一眾體制追隨者的紛紛失敗而早已黯然。曾被美國及西方貶抑的中國體制，卻表現得令人刮目相看。中國不像美國一定要把自己的模式強加於他人身上，中國明白各國國情不同不宜一體套用，但一個模式如果出色，必有其可取之處可供參考，「中國式現代化」肯定也有這樣的價值與貢獻。

湯恩比作為20世紀偉大的歷史學家，曾說「人類21世紀的希望在中國」，這難道就是「中國治世」的預言嗎？

（作者為鳳凰衛視資深評論員）