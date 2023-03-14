海軍最近發生一件奇案，依海軍說法，教準部所屬龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現1把「點45手槍」機件及作動有異，經專業鑑定判為模型槍。說白話些，就是掉了一把手槍，於是到市面上買把模型槍混充掩飾，不但掉包還吃案。

首先，軍中械彈若被盜，或是保管時不慎遺失，掉的多是零件，整隻槍不見的，極少聽聞。掉槍是大事，如果第一時間清點即發現，馬上找，一定找得到；現在事隔多時，什麼時候掉的，根本搞不清楚，又怎麼找得到槍？

再者，手槍是軍官才配發，士兵碰不到手槍，但究竟是何人偷槍，是官或兵，不得而知；而買模型槍充數的人，也不一定就是偷槍的人，可能只是發現短少一把手槍，想出這種最糟的處理方式，用騙的，矇混過關，結果還真的成功。據說，手槍被掉包的時間是在去年。

不少軍方朋友聽到這件事，都覺得不可思議。一位軍方人士說，除了平日的檢查，部隊每年會大清查手槍兩次，檢查之仔細，子彈如果拆開，就一顆顆數，看有沒有少，如果整包沒拆，就用磅秤稱重，再核對上次稱重的數字，倘若對不上，少的重量一算，就知有沒有掉子彈。

如果每個單位都確實這麼做槍械檢查，怎會掉了把手槍卻不知道，更大膽的是，用「狸貓換太子」手法，買把模型槍冒充真槍，而且騙了一段時間，歷任的部隊主官與業管械彈主管不管是未發現，或是發現卻未上報，都是嚴重失職，一定要重懲。

據稱全案是一名已退役的後勤軍官爆料，掉槍則是去年的事，該訓練中心的主官逼著這位後勤軍官擔責隱瞞，但他不從，隨後調單位並退役。不過，軍方認為不能僅憑片面之言，目前還在釐清，且當事人各有說詞。

除了手槍被替換成模型槍，海軍陸戰隊九九旅也發現短少T91步槍「槍機」2件。一位軍方人士說，國防部長邱國正上任後，對「槍機」這個零件相當重視，他很贊同，認為是對的。因為一把槍最重要的零件就是「槍機」，外面就是想仿造也做不出軍用規格的水準。另一位軍方人士說，他檢查部隊槍枝，手都會伸進去摸，看槍機在不在。偷槍機都是內行人幹的。

事件爆發後，海軍司令梅家樹上將立即專程南下主持「軍品遺失檢討會」，可見事件的嚴重性。梅家樹說，械彈安全是最基本的，應嚴格執行清點與存管，並落實裝備序號與零附件清查，確認帳籍相符。

梅家樹說，發現問題不可逃避，第一時間回報上級協處。這句話才是關鍵。找到槍，再以槍找人，找偷槍的人之外，另一個重點就是調查明知掉槍，卻不作為的人。這些人都該重懲並移送司法偵辦。