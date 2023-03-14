立委高金素梅14日質詢行政院長陳建仁，質疑美國對民進黨政府下指導棋，要台灣買美豬、買武器、買地雷、全民備戰，放彈藥庫，蔡政府竟照單全收。不僅如此，美國2023年度通過的《國防授權法案》，除對台軍事援助和貸款外，其中還夾帶「台灣學人計畫」，美國可以派聯邦官員到我國立法和行政部門工作，此舉無異容許美國直接伸手介入我國政府運作，傷害國家主權與尊嚴。行政院長陳建仁罕見動怒，指此言論是「疑美論」。

民進黨以往對在野黨「戴紅帽」和「抗中保台」的招數似乎用老了，最近「疑美論」已成了綠營的「新帽」，新鮮感十足，易於口耳相傳，更利於認知作戰的操作。

自兩岸分裂以來，台灣從來都是依賴美國甚深，除了零星的「劉自然事件」與「中美斷交」，社會幾乎少有反美活動出現。但「疑美論」在政府高層卻是沒少過，原因很簡單，國共內戰後期，杜魯門總統一只白皮書就切斷了對華軍事援助；韓戰爆發後，美國政策轉向，中美簽訂共同防禦條約；到了1970年代美國為制衡蘇聯，並從越戰抽身，再次轉身與北京展開關係正常化，最後建交，台灣又再次成為美國政策轉向下的棄子。美國立場反覆與背棄中華民國的歷史記憶，是「疑美論」生成的自然土壤，不是在野黨可以瞬間帶出風向的。

近年台灣疑美風向高漲，則是美國2021年從阿富汗倉皇撤軍所種下的因。根據美國杜克大學牛銘實教授追蹤已持續20年的《台灣國安研究》，2020年10月對台灣民眾的調查顯示，如果台灣維持現狀，中共武力犯台，相信美國會出兵台灣的比例高達67.2%；但是2022年12月的調查，仍相信美國會出兵的比例僅剩下33.8%。兩年間幾乎腰斬，阿富汗撤軍是關鍵。之後俄烏戰爭爆發，台灣人民對美國不信任的懷疑態度更有增無減。

其實「疑美」沒什麼錯，這是一種基於自主思考國家利益的必然反應。在思索台灣的最佳利益時，反對全盤接受美國或其他國家的利益計算，不是十惡不赦的大錯，而是理性的行為。必須強調的是，「疑美」，不等於投降，也不等於親中，當然也不等於反美；民進黨政府把美國當成皇后的貞操一樣，不准民眾質疑，只會更添人民反感。

民進黨以前愛扣別人是「中共同路人」的紅帽，現在則是指責別人「不是美國同路人」。「疑美論」已經成為綠營最新的帽子，帶風向指責「疑美」的人就是「反美」，就是「親中」，更是「投降」。

現在蔡政府從上到下直接為「疑美」下定義，正如同把「九二共識」與「一國兩制」畫上等號一樣，過度簡化與錯誤連結，反正講多了，三人都能成虎，黑的也能講成白的，這就是標準的認知作戰。《日本經濟新聞》出現「疑台論」時，蔡政府輕描淡寫，無黨籍立委質疑政府對美國態度軟弱時，卻被行政院長嚴詞指責「疑美」，這種「只容外人疑台，不許國人疑美」的態度，才會真的讓人起疑。

誰是台灣最大的威脅，不用陳建仁提醒，因應威脅的方法，也不是只有一種。在走向全面戰爭與屈膝投降之間，有太多可以追求和平的選項。這些選項或許不是美國最想要的，但卻是台灣民眾最期盼的。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）