桃園忠烈祠裡，埋葬著一批不被看見的台灣烈士。他們是怎麼死的呢？讓我來說一個故事吧。

日本統治台灣，為了催生日本「早熟的帝國主義」（日本學者矢內原忠雄的論證），在台灣實行資本主義化政策，台灣成為日本工業的原料產地。由於蔗糖可以提煉酒精，很快成為工業原料，殖民政府以各種手段強迫農民種植。

農民最大的悲哀即是，甘蔗的生產不由自主，收成只能交給指定會社收購，價格由會社決定，而偏偏會社常欺騙農民，偷斤減兩，所以，台灣人都知道一句諺語：「第一憨，種甘蔗乎會社磅」。捲起台灣最大規模的農民運動即是由此開始。規模有多大呢？在殖民地的高壓統治下，有2萬4千多名會員，以當時台灣人口300多萬計，約有1%的人加入參與，那會影響多少家庭、多少農村，那是多麼強大的民眾反抗力量。

1928年，日本軍國主義抬頭，開始逮捕日本社會運動人士，台灣農民組合素來與日本農組合作無間，起而聲援。殖民政府隨即在台灣開始大量逮捕社會運動人士。殖民地政策更為殘忍，警察暴力毫無節制，許多農民運動、左翼人士（如趙港、陳神助、陳結、翁澤生等）在獄中被刑求致死。

為了幫助被捕同志的家人，也為了延續農民運動的精神，他們在農民之間募款，為了宣傳農民運動，甚至到阿里山的「三千尺龍眼小屋」中，油印《三字集》，再千里傳送下山。主辦這件事的人，名叫陳結。他是個充滿英雄義氣的男子漢，卻不料被日本人發覺後，逮捕刑求，但他抵死也不供出指使的農民運動同志，最終刑求致死。

他死亡的消息傳到了監獄裡，農民運動領袖簡吉、台共領袖謝雪紅等，私下連絡，為他辦了一場追悼，在國際歌聲中，為義士痛哭。在獄中死亡的人很多，簡吉留下的獄中日記，如此寫著：「在世間日日有很多人死亡。在這刑務所就死了不少人，譬如最近，在數分鐘之間，即有三個人負重傷，最後死了兩個人。」獄中日記會受到檢查，他不能明寫出來的是，這些在監獄身負重傷的人，是被活活刑求致死的。

這些犧牲者，包含了農民運動的同志趙港、最信任的戰友陳神助、翁澤生等。1941年他出獄的時候，正處於戰爭時期，根本不可能幫助任何人。1945年光復後，以前農民組合的同志、流亡到大陸去參加抗戰的侯朝宗回來了，他改名叫劉啟光，他知道簡吉最熟悉以前的農民運動同志的下落，以及死難者的家屬，於是找來簡吉，募款援助家屬，請他幫忙把農民運動犧牲者入祠到原本是作為日本神社，後來改為忠烈祠的忠魂裡。不僅是農民，還有文化協會、社會主義者，舉凡是被日本殖民政府殺害的義士，得以在此時入祠。後來曾有過應否讓左翼人士入祠的爭論，但許多抗日義士入祠到如今桃園的忠烈祠，是毫無疑義的。

所以，那個把殖民迫害者所象徵的日本天照大神，請回桃園忠烈祠的前民進黨市長鄭文燦，要如何對台灣反抗運動的烈士交待？如何對抗日忠魂交待？如何對得起那些被刑求、被虐殺在日本死牢裡的先人？是要讓他們重回日本壓迫致死的情境嗎？是要讓台灣義士重被日本天照大神再次統治嗎？

如果此事發生在韓國，這種政權早就被打垮了。這種沒有骨氣，沒有自主精神，充滿殖民奴性的作為，即使看在日本人眼裡，都會被瞧不起。我的日本友人笑著說，沒事拿別人家的神明來拜，民進黨是有多自卑，多瞧不起自己的祖先啊？

不要說觀光，沒有人出賣祖先的靈魂去搞觀光！不要說日本神社沒有什麼，被刑求致死的靈魂，還在台灣的大地上無聲吶喊：「賊政府，起無道，全百姓，無奈何…」（原《三字集》）。（作者為作家）