蔡政府再傳重大資安事件，高達10萬筆故宮典藏品圖檔遭擷取外流，而且在大陸淘寶等網站上即可廉價購得。行政院長陳建仁14日證實，故宮數位資料庫遭到駭客入侵，圖檔被「有心人士」存取，而故宮則回應，相關人員已遭到懲處。

若不是媒體爆料和立委質詢，顯然故宮和行政院都有意掩蓋這樁去年6月就發生的弊端，甚至故宮事後對這起圖檔外洩事件也僅僅是對一名數位資訊室承辦人員記1次申誡，處分和故宮的損失完全不符比例原則。

試問：故宮典藏品數位圖檔的處理過程只有一名基層數位人員負責，沒有其他主管把關嗎？出了這麼嚴重的事，只處分了一個人，是因為故宮的內部作業流程本來就很鬆散，還是故宮主事者對典藏品高階圖檔被駭甚至賤賣並不在意？

去年6月發現外流，政風室去年8月才啟動調查，調查報告今年1月核定，2月決議記林姓人員申誡一次。懲處範圍這麼小、這麼輕，如何能起到警示作用？這種態度簡直就是對駭客、對盜賣者的邀請，誰知道下次的所謂「有心人士」究竟會來自外部還是內部？如果出這種事也只是一個人記申誡就了事，比起龐大的利益，人性的誘惑能抵擋多久？

這令人想起去年在吳密察任院長期間，故宮文物「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」、「清乾隆青花花卉盤」3件國寶瓷器破損事件，其中甚至有寶物是遭到故宮人員「失手」打破的。當時爆料此案的立委表示是接獲檢舉，此前故宮卻選擇隱匿，還對相關人員下封口令。最後在外界的壓力下，吳密察仍然只肯承認3件破損的文物只有1件是人員失誤，因此僅懲處了2名人員。今年內閣改組，吳密察下台，外界認為與故宮此一「打破碗」事故有關。

然而，如今外界才得知，去年故宮其實也爆發了典藏品高階圖檔外流且被賤賣的事件，但故宮的態度仍然是能瞞就瞞，藏不下去了就從輕發落。民進黨的蔡政府上任後，對傳統中華文化及文物的輕蔑態度，恐怕多少影響了故宮主事者與工作人員對故宮文物的珍惜之心。

而更令人擔心的是，近年來國內公、私部門不斷爆出資安問題，今年元月台北地檢署懷疑健保署官員集體洩漏並盜賣全台2300萬民眾個資至大陸，因此展開大規模調查，現在故宮數位化資料也出現資安的紕漏，故宮應變動作遲緩，理應負責政府資訊安全的數位發展部也完全置身事外，部長唐鳳連一句她要了解一下的話都不敢說，彷彿路人甲。

數位發展部自成立以來，其實從未真正協助處理政府部門的資安問題，就維護資安而言，數位部形同廢物。要錢要權要人要資源時，蔡政府就大聲嚷嚷「資安即國安」；出事了，唐鳳就躲起來吃麵線。故宮內部螺絲鬆了，唐鳳對資安更無半撇，日後蔡政府資安若再出事，也不讓人意外。

（作者為資深媒體人）