核二廠2號機14日除役，經濟部長王美花保證不缺電，而本月經濟部電價審議委員會將開會討論電價調漲與否，顯然這次電價是漲定了，而且漲幅不小。去年房價上漲幅度創新高，今年1月的消費者物價指數已破3%，民眾生活負擔已加重，與此同時，更悲慘的是去年實質薪資再次縮水，民眾購買力減少的同時又要面對上揚的物價、房價、電價，還有蛋價。

萬物齊漲薪資卻凍漲

在這次電價審議會議前，經濟部已召開過工作會議，對外透露出的資料很明顯看出調漲機會極大，原因在過去錯誤的凍漲政策已無以為繼。蔡政府為了選票與政治考量，過去4年間讓電價凍漲8次，到去年6月才終於讓電價上漲1次，但接著又再次凍漲，這次的調漲，一定程度上代表凍漲政策的終了。

在凍漲政策下，台電去年虧損高達2675億元，今年則預估要再虧損2785億元，短短兩年就虧掉5460億元；而且根據1月的數字，虧損幅度較去年同期再增加，如果不漲價，今年虧損可能要擴大到3000億元以上。面對明年的總統大選，如果蔡政府仍調漲電價，就可見財務惡化之嚴重；萬一蔡政府仍為選舉而凍漲，則其後遺症與未來要支付的代價將更嚴重。

今年1月消費者物價指數上漲到3.04%，2月雖然略降到2.43%，但仍比2%的目標值高。而電價向來為「物價之母」，電價漲則萬物跟漲，未來物價可能有再次上漲的壓力。這次漲電價，除了幅度高外，也有更多用戶要漲價。去年是千度以上民生用戶才調漲，這次則可能500度以上用戶就要漲3%到5%、千度以上漲10%，各類小商家也都會調漲。民眾等於面臨雙重物價壓力。

在面對物價、電價都上漲的同時，我們也看到上班族、勞工去年的購買力已縮減。去年全年每人每月經常性薪資雖然成長了2.8%，似乎小有成就，但全部被去年2.95%的通膨「吃掉」，去年全年實質經常性薪資減少了0.15%。換句話說，今年開始時，以一般人最常用來衡量收入的月薪來看，勞工的購買力已減少，未來又要面對物價上漲，除非加薪幅度跑得過通膨，否則購買力又要再打折。遺憾的是，以今年經濟表現走弱來看，加薪比去年還難。簡單的說，民眾今年會過得更辛苦了。

購屋痛苦指數創新高

更有甚者，年輕人、無殼族最關心又影響生活最鉅的房價，卻是一飛沖天。雖然近期有業者稱房市熱潮已有退燒，但實際上房價早已創新高。根據內政部去年底發布的數據，國內住宅價格指數已連漲17季，不僅全台的房價所得比漲到9.8倍，房貸負擔率也到40%，雙雙寫下新高，台北市更高達16.2倍之多。一言以蔽之，民眾購屋、擁房的痛苦指數上升到新高點。

會有此結果，雖然有部分來自外在因素，但更多則是來自蔡政府的錯誤政策。以電價問題而言，短期與表面原因是近年全球煤、天然氣等燃料價格大漲，但深入檢討則是一連串錯誤政策導致並加重惡果：保衛「非核神主牌」而枉顧專業的全面廢核，讓台灣廢除穩定又便宜的核電，為此增加火電，又碰上煤、氣價格大漲，加上增加了高價又不穩定的綠電，電價當然上漲壓力大；又為了選票與政治考量大搞電價凍漲，台電則要吞下5000多億元的虧損。

再如住宅政策，從蔡英文第一任選前就開出的社會住宅、公宅政策支票，如今進度遠遠落後；所謂的打房政策亦來得晚又效果有限，終讓房價再次站上高峰，年輕人、無殼族成為最大的受害者。稅制與產業政策則是過分傾向資本家與科技產業，產業不平衡發展的同時，所得差距也擴大，連續兩年出現實質薪資衰退，代表台灣仍未能逃脫20多年的低薪困境。

在國內問題叢生、庶民生活更辛苦時，蔡政府不思從根本解決，做的卻是繼續花錢找國外政要來台打卡，讓兩岸關係更形惡化，然後再延長年輕人的兵役役期，讓台灣陷入戰爭風險。這般只顧政黨利益的政府、如此只顧選舉的政黨，民眾還要繼續讓她執政，繼續勒緊褲帶過苦日子嗎？