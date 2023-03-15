二二八事件發生後，台北處委會負責人在新公園台灣廣播電台廣播，召集台籍日本退伍軍人、軍屬、技工，到指定地點集合。自3月5日起集中訓練。登記者計有原在日本陸海軍服役的人員1900餘人。其組織名稱則有「海南島歸台者同盟」、「若櫻敢死隊」、「暗殺團」等。這些人中的許多人或具有強烈的反社會情結，或親日仇中，具有嚴重的「皇民」情結。他們在事變中毆打外省人，搗毀或搶劫外省人財物最為積極。

花蓮的暴徒除持日本軍刀外，甚至穿戴日本軍服。高雄大港埔、前鎮，鹽埕埔一帶都出現用日本軍刀屠殺外省行人，甚至逐屋搜尋外省人加以辱殺的現象。許多地方，不會講台語、日語者往往慘死刀下。有的地區並由台籍日本海軍少佐擔任指揮。

8日，下午，國軍憲兵兩營及監察使楊亮功抵基隆，被擊阻。

9日，二十一師抵達基隆，陳儀發布戒嚴，鎮壓暴民，捕殺處委會首要分子王天燈等。蔣介石還電師長劉雨卿，「應特別注重軍紀，萬不可拾取民間一草一木。」又電：「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗令論罪。」

事件中，外省人死傷800人，本省人死傷千餘人。

3月17日，白崇禧來台宣慰，蔣經國以「三民主義青年團」代表也同來。白電蔣報告：「密查此次台灣事變之遠因，乃由台胞青年過去受日本50餘年狹隘偏激教育影響，致國家觀念民族意識薄弱。其近因即抗戰勝利後，中共假言論自由之名，恣意詆毀本黨及政府軍隊，台省一般不正確之報章輿論，亦同出一轍，醞釀既久，台人有政治野心者乘機操縱，伺機爆發，故最近以台專賣局緝私事件，藉題發揮，因少數共黨份子及日軍投降後，自海南島遣回之台籍退伍軍人與地方莠民勾結，煽惑叛亂，台省青年學生妄動盲從。事變係野心者有計畫的暴動，希圖奪取政權，非少數奸黨所能全面鼓惑，不過利用台人排外心理，推波助瀾而已。」

27日，白崇禧在台大法商學院廣場，對各校教職員、學生約6000人訓話，指出「毆打公教人員及眷屬，種種殘暴行為，慘不忍聞，此實有過於滿清義和團盲目打外國人不智行為。」白剴切告喻台胞說：「因日據50年，致光復後不能馬上全都交給本省同胞自己治理，但亦未似日人時代連一小學校長都是日本人，各軍政要職中本省人並不在少數。」他認為「即如『二二八』處委會中，均係無政治眼光無智無能力的一群，其中實無一人可以辦領導政治工作的，即中央要派來台之公務人員全部離開，以短期間之處委會一切表現及行為，實不能成功。」

當晚，白崇禧在台灣省廣播電台，向全國同胞報告事件真相：「此乃由於台胞受了日本51年的統治，日人施行偏狹的惡性教育，歪曲宣傳中國政府、人民及軍隊的不良，使台胞輕視祖國和祖國的人民及軍隊，發生深刻惡感。」「台灣少數共產黨及野心家，亦同時在台造謠惑眾，利用緝私案件，掀起二二八事變的暴動大風潮。」「其企圖，直欲推翻政府，奪取政權；而其行動，亦極偏狹殘忍，內地來台幫助台灣建設，及教育台灣子弟的公教人員及其眷屬，被暴徒擊斃、擊傷者，在千人以上。」

當時公教人員紛紛想攜眷離開台灣，白崇禧還在長官公署大禮堂（今行政院），召集台北公務員講話：「余今仍盼諸君繼續留台工作，勿稍灰心。須知中國不能離開台灣，台灣亦不能離開中國，諸君留台服務，實與前往內地服務無異。且台灣乃新收復之領土，即就教育而言，吾人之工作必須5年至10年始可完成。日前侮辱諸君以及傷害諸君者，僅為極少數之不良分子，極大多數之台胞仍極愛國，且願與諸君精誠合作，二二八事件，純係意外之偶然事件，余信今後決不致再有此事，余並保證今後中央亦絕不容許再有此事。」

現在看來，白崇禧的保證，並沒有實現。

事後陳儀黯然離台，赴滬靜養，住在義子湯恩伯宅，隔壁是白崇禧宅。1948年6月中，蔣忽叫陳到南京面談。那時局勢已危，蔣想叫陳儀接浙江省主席。陳辭讓說：「在台灣搞得不好，累了中央增加憂慮。現在正閉門思過，何能再負責任？」蔣說：「不要提台灣的事了。我如不把駐台的部隊調走，何致發生暴動？這責任不能推到你一人身上。希望你從公誼私交兩方面想一想，慨然答應下來！」陳不再推辭，這就種下他最後離蔣招難的悲劇。

（圖／郭冠英提供）

1947年5月4日，陳儀離台前寫下這首詩：

「事業平生悲劇多，循環歷史究如何；

癡心愛國渾忘老，愛到癡心即是魔。」

陳儀是癡？是魔？「二二八」孰是？孰非？歷史早有答案，只是政治還在塗抹耳。