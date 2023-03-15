總資產逾2,000億美元、成立40年的矽谷銀行（SVB）不到兩天內宣布破產，成為美國金融史上僅次華盛頓互惠銀行的第二大銀行倒閉事件，震撼歐、美股市。這堂學費高昂的課程，提醒投資市場的不僅是世界上沒有零風險的商品（包括美國政府公債），更證明投資情緒很多時候會發揮意想不到的乘數效應，最後則是不論投資人或金融機構本身，對於收益的期待都應該有所修正。

矽谷銀行破產會不會引爆系統危機？答案應該是令人安心的。畢竟，仔細觀察這家開了40年的銀行為何一夕破產，可發現過程可說「天不時、地不利、人不和」，包括聯準會（Fed）貨幣政策大轉向、矽谷銀行往來客戶多是新創等這波升息下較易受傷的族群、幣圈泡沬、美債價格低落和市場信心低迷造成擠兌風暴。如果不是這些因子交相混雜後一併發生，任何單一因素其實都不至於讓SVB暴斃。

台灣金融機構平均流動準備比率高於30％，流動性可說極高；金管會也統計本國銀行對SVB都沒有直接曝險部位，僅保險業投資新台幣1.5億元、投信到2月底曝險新台幣8,000萬元。但要注意的是，SVB倒閉的導火線之一，是該行出售投資組合中約210億美元的證券，導致第一季稅後虧損18億美元，且SVB投資商品是單純的債券，不像過往的雷曼兄弟倒閉是因為持有過多高槓桿衍生性金融商品。

眾所周知，美債向來是國內金融機構投資大宗，且被視為「安全的避風港」，不僅金融三業，連中央銀行外匯存底都有不少比重持有美國公債。金管會統計到今年1月底，台灣金融三業對美國合計曝險達新台幣15兆元，其中保險業更占了8兆5,454億元。SVB事件不代表美債已經不安全，因為美債是低違約率的高評級債券，但是，不會違約不代表不會虧錢，這是SVB教市場的第一課。

特別是2022年起，Fed貨幣政策因抑制通膨的考量，由量化寬鬆急轉彎至連續升息循環，這是史無前例的現象，也對債市、股市和匯市造成巨大波動。在市場變數劇增的情況下，金融業投資勢必要較過往更加謹慎保守，因為把投資商品變回金流的同時，除了考量資本利得／利損，也必須把匯價影響考量在內。這也是SVB給金融業的警示之一：保留一定現金流，不要總想「投好投滿」。

當然，不論SVB也好、台灣的金融機構也罷，投資也是迫於無奈，因為這關係獲利和股價。傳統銀行賺的是存放款利差、新一代銀行賺的是手續費收入、現在的銀行則有大部分獲利來自資本市場，這樣的趨勢放諸四海皆然，因為金融機構也有獲利壓力，必須對股東交待。要避免金融機構為了拚獲利而過度投資，除了主管機關畫出法定紅線，更有賴股東、特別是小股東心態轉變。

很多人形容金融業「操賣白粉的心、賺賣白菜的錢」，確實，如果依據金管會公布國銀最新存放比不到7成、中央銀行統計存放利差僅1.36個百分點來看，銀行若不拿閒置資金投資，獲利絕對不好看。但SVB教市場的第二課，正是應該讓銀行主要收益回歸本業而非投資，特別是台灣股民對金融股的訴求往往是「穩定配息」，但這樣的要求對「安全至上」的金融業，本質上是矛盾的。

SVB事件也顯現，在歷經去年以來的眾多黑天鵝及灰犀牛後，投資人此刻信心的脆弱程度遠勝往常。SVB倒閉，投資失利只是引線，真正壓垮它的最後一根稻草是股價斷崖下挫和存款雪崩擠兌。平心而論，SVB不論出售商品的認損金額或單季稅後虧損，其實不到一家總資產2,000億美元銀行承受不起的水準，但投資人信心潰堤，連帶衝垮了這家成立40年的銀行。

這也正是SVB給市場的第三課，同時也是最重要的一課：現在投資人信心禁不起一點風吹草動，任何驚嚇都可能引發骨牌效應，最終導致不可挽回的結果。特別是金融機構除了向大眾吸取存款（或保費），又往往同時是上市公司、向股民收取資本，若發生資金出走，可說面臨雙倍壓力，就算不死也去掉半條命，在目前的市場氛圍下，金融機構的決策，特別是投資，應較過往更沉穩謹慎。