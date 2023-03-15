台大前校長管中閔於13日上午舉辦《大學的脊梁》新書發表會，並在開放記者問答時，即席憶及了「一件傷我最重、對心理影響最大、最痛恨的事」，公開控訴監察院為了「卡管」，而干預大學自治的「違法、低級、下流」。

管中閔回憶道：當時他正住院做手術，然有人傳訊表示一定要與他見上一面。見面時，該名人士竟驚惶地不敢口說，只以紙筆寫下「監察院」三字。管中閔這才了解，所有與他往來的單位都遭到徹查，且限時在7天內，必須提供鉅細靡遺的資料給監察院；此外，監察院不但無視於《個資法》的規定，違法追索他長達20多年的報稅資料，甚且，還轉提供給特定媒體逐條地搞他！管中閔難掩悲憤地怒斥：「天底下，有這麼低級、下流的作法嗎？調查我的資料，還洩露給特定媒體，讓他們編造？這就是監察院幹的事！」

語畢後8小時，於2018年調查管中閔案的監委王幼玲、高涌誠、蔡崇義，發布「澄清與說明」新聞稿，強調管中閔所言係「嚴重背離事實，特予澄清，以正視聽」。

試問：管中閔「嚴重背離」了什麼事實？若管中閔憶及的「一件傷他最重、對心理影響最大、最痛恨的事」，公開控訴監察院為了「卡管」，而干預大學自治的「違法、低級、下流」之作為不是事實；調查管中閔的報稅資料，還洩露給特定媒體，讓他們編造」，也不是王幼玲等監委幹的事，那麼，「律師高涌誠」、「法官蔡崇義」是不是就應該立刻提告，而不該只透過中央社，發布一紙「澄清與說明」新聞稿！

去年5月14日，檢察官陳隆翔曾針對監委高涌誠對他的二度彈劾，以聲明書公開痛陳：「高涌誠在約詢時對我說：你不幫我想怎麼解決的方法，你就是在逼我們彈劾你！」對此，陳隆翔嚴詞質問：高涌誠對「追殺」他的經過，「是忘記了？還是害怕想起來？」

看看，從管中閔案到陳隆翔案，監察委員與監察院幹的「違法、低級、下流」，「傷人最重、對心理影響最大、最痛恨的事」，到底嚴重背離了哪門子的事實？

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