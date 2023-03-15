金門二膽島陳姓上兵日前失聯，經過多日陸委會證實人在大陸。行政院長陳建仁稱陸方希望我方能夠接回士兵，然而僅止於單方面說法，未受對岸證實。加以陳姓上兵「出奔」行徑恐涉及嚴重刑罰，預期本人返台意願低落，陸方必也會考量留放之間的政治得失，因此回台歸期仍然不明。

吾人認為，兩岸雙方均應思考如何透過這次的意外行為，創造互惠性的政治效果。例如，2015年馬英九執政時期，在中國被判終生監禁的軍情局官員朱恭訓和徐章國，於服了9年多刑期後獲釋。我方則假釋中國間諜李志豪，是兩岸史上首次「換俘」。時值世紀「馬習會」前夕格外敏感，儘管軍方在第一時間否認此舉是「換俘」，但爾後府方證實這是基於「馬習會」兩岸互表善意所致，總統馬英九除為兩人得與家人團圓感到欣慰，更希望兩岸善意互動能夠持續下去。

如今陳姓上兵歸期未定，且據稱，2015年當時我方遭大陸判刑或監禁的情報員仍有百餘人，兩岸或可考慮假此事創造換俘的可行性評估，不論是一換一、一換多、多換多等形式都應予以討論空間，毋需過度糾結陳姓上兵案情情節，一切以創造兩岸對話與緩和緊張等更上位的政治利益為優先考量。

「換俘」係一互惠行為。用陳姓上兵意外的脫序行為，來換取兩岸意外的對話空間，對於雙方而言都是有利的政治選項。呼籲政府權責機關與在野國民黨一同合作，也讓對岸有機會釋出善意，此是和平良策。

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