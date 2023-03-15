3月9日，金門二膽島上等兵陳，穿著救生衣，想游泳要到大陸。游到半途體力不支，被大陸海軍救起來。消息震驚台灣。台灣官方這裡一直很低調。因為，太尷尬太丟臉了。

3月13日，陸委會主委邱太三說，人在大陸已經確認了。也希望透過管道，可以把人帶回來。

國民黨立委陳玉珍第一時間，說是債務跟感情因素。陳是逃兵，不是叛逃。後來，陳家家人跟陳玉珍連絡。陳玉珍委員出面澄清，說30幾萬債務已經協商，一個月還幾千塊就好了。根本不是債務問題。也沒有感情糾紛。

太沒面子了。民進黨這裡，是恨不得把這個兵，給生吞活剝。民進黨立委王定宇，震怒了。氣噗噗對大陸「下命令」。舔著臉，「要求」大陸立刻把人送回來。只是，如果大陸不接受他大立委指令呢？他以為他是誰？

陳上兵到底為什麼要游泳到大陸去？雖然他從此實現雞蛋自由。但當然不是因為要幫金門，向大陸買蛋。他到底算是逃兵，還是叛逃呢？還是為了向台灣當局抗議呢？誰也不知道。只是無論如何，罪刑與後果，都得承受。

可是，一葉知秋。如果台灣繼續堅持走，現在拚命走的死路。一定要製造一場戰爭，幫美國攻擊自己的國家民族同胞。未來這種事，只會如雨後春筍。畢竟，誰要幫台獨做砲灰呢？

而對岸明明是同胞，國家本來就該統一。中華民國憲法，都規定了要統一。明明可以坐下來，跟大陸好好談統一。有什麼理由，因為你政客的野心跟私利，讓大家幫你打仗？

金門就在廈門旁。我在廈門，酒店房間，肉眼就可以看到金門大小島嶼。距離廈門最近的地方，不到2公里。眼看著，廈門以前埋地雷的沙灘，現在是新人婚紗照的聖地。

眼看著，廈門入夜的華燈璀璨，跟金門入夜的一片黑暗。誰都會萬分感慨。

廈門海灘上立的「一國兩制統一中國」牌子，是遊客打卡聖地。而大陸遊客特別鍾愛的行程，是坐船到金門附近，看著「三民主義統一中國」的牌子照相。這塊牌子破損了，沒修。據說廈門還透過管道，拜託金門修一修，免得敗了大陸遊客的興頭。

1979年，蔣經國大力栽培的本省籍菁英林毅夫，在服兵役時，游泳到廈門。林毅夫後來成為大陸知名的經濟學家，擔任世界銀行副行長。2002年，林毅夫的父親過世。台灣允許他入台奔喪，但又表示，會以叛逃追訴林毅夫。林毅夫當時人在美國，夫人陳雲英已經在香港，等待跟林毅夫會合入台。

結果最後還是破局。夫人陳雲英代替林毅夫到台灣奔喪。林毅夫只能在北京的北大，為父親設置靈堂，大哭遙祭。

我曾見過陳雲英女士。當面表達我的敬佩。佩服她追隨丈夫，離開台灣的勇氣與毅力。我認為，以畢生之力，努力讓中國富強，是我輩此生最大的志業。

歸根結柢，兩岸的分裂對峙，是國家民族的不幸。台灣人只要可以超越省界，就可以想清楚這個簡單的道理。跟著美國日本，誓與大陸為敵。那才是中國的叛徒，民族的敗類。（作者為作家）

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