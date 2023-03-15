宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚發布推文表示，已指示該國外交部長處理與中國大陸建立正式外交關係的相關事宜。對此，外交部回應，已掌握訊息，並於15日上午召見宏國駐台大使布羅德，向宏國政府表達嚴正關切。

卡斯楚競選時曾提出與台灣斷交、與中國大陸建交的政見，不過，當選後又表示希望與台灣維持外交關係；當時總統蔡英文曾指派副總統賴清德擔任特使，於去年1月參加卡斯楚的總統就職典禮；此外，外交部也曾採購1500萬元快篩試劑及防疫物資捐贈給該國。

蔡政府日前證實蔡英文將於4月出訪中美洲國家並過境美國、會晤美國眾議院議長麥卡錫。未幾，卡斯楚即做了上述聲明。兩者間是否有關聯，受到高度關切，國安局和國防部都表示不排除可能。

邦交不穩的不只宏都拉斯，我國南美洲友邦巴拉圭即將在4月舉行總統大選，反對黨候選人艾勒格雷公開聲稱，如果當選，將會與中國大陸建交。

在去年9月公開要求我方在當地投資10億美元、以協助抵抗來自中國的龐大壓力後，巴拉圭現任總統阿布鐸回應艾勒格雷的說法表示，「與台灣斷交將是歷史錯誤。」顯然蔡政府必須依靠金援才能維繫台巴邦誼，實在令人唏噓。

如果宏都拉斯真的決定與台灣斷交，我國邦交國將只剩下史上最低的13個。蔡英文7年任期已斷交8國，外交部長吳釗燮任內則已斷交7國。任期僅剩下1年多的蔡英文其實也不必千方百計訪問美國、會見美國高層、在華府演講等等，意圖創造她個人所謂的歷史定位。因為她已創下我國總統任內最多斷交國的紀錄，而且還可能繼續增加。要追上這種「歷史定位」可不容易啊！