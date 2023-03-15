國防部長邱國正「動怒」了，對網傳國軍「無蛋可吃，代以豆漿」之說，嚴正駁斥，認為這樣的說法將嚴重打擊「國軍士氣」，並用「拿雞毛當令箭到處叫」來形容這些人。

但是，從邱國正的言語中，我們反而可以「證實」了台灣真的是「缺蛋」了，所以連軍人的「蛋額」，都得從「三人三個蛋」，剋減成「三人兩個蛋」。當然，這只是權宜之計，減少軍人的「蛋額」，自然市面上的「蛋額」就會增加，也未嘗不是個好方法，而且，軍人額外還多配了「豆漿」，也未必就苛待了軍人。

從這點來說，邱臣遠立委以「豆漿取代雞蛋」的說法，最多也不過犯了「以偏概全」的「片面之詞」毛病而已，有何值得大動肝火的？況且，這與「拿雞毛當令箭」一點關係都扯不上，邱國正的中文程度恐怕還是有待加強的。

「拿雞毛當令箭」，指的是部屬欺上瞞下，濫用職權，公然發號施令。比喻玩弄權術。莫非是邱國正的部屬，事前並未告知上司邱國正，就直接下了命令，以取悅當道？如果真是如此，那就真的是一大問題，而邱國正非動怒不可了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※