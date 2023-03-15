最近有消息指出台灣與宏都拉斯可能會斷交，雖然這個狀況令人擔憂，但我們必須認清國際政治的現實：中國在中美洲的影響力已經超越美國，並且仍持續大力推動各項投資和一帶一路計畫。

在這種情況下，我們譴責斷交國家無濟於事，也不能苛責努力的外交官員，因為斷交的關鍵問題仍在於兩岸關係，是斷交總統蔡英文和斷交部長吳釗燮的責任。至今若加上連宏都拉斯，蔡政府任內將有9個國家與我斷交，中華民國在全球恐只剩13個邦交國了！

根據美國之音報導，中國在中美洲和加勒比地區的行動，構成了中國在全球舞台上更大的外交願景的一部分。目前古巴、牙買加、薩爾瓦多、哥斯達黎加和巴拿馬等多個國家都已加入一帶一路合作倡議。

長期以來，中美洲和加勒比地區的經濟相當脆弱，該地區也容易受到氣候變化影響，給低窪島嶼和沿海地區帶來更多自然災害，加上美國和其他發達國家利率上升導致償債負擔增加和可能的資本外逃，任何新的潛在投資來源自然會被認真對待，而中國就是其中的最大受益者。

或許有人會說，台灣主權不需要靠這些小國家來肯定和支撐，但大家是否有想過，美國和西方國家的人民和政治人物都支持台灣，為何他們卻從未提出要與中國大陸斷交？

為了台灣的安全、經濟、外交和國際空間，台灣需要智慧地維持美中平衡的自主外交，不做任何強國的棋子，營造穩定的兩岸關係，才能務實地擴展台灣經貿協議和國際空間。

這就是民進黨過去執政8年最大的硬傷，也是為什麼我們需要在下次選舉下架民進黨的關鍵原因。

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